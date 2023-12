Elon Musk é o homem mais rico do Mundo com uma fortuna de 210 mil milhões de euros

No mundo dos multimilionários é comum todos os anos sabermos quem são, afinal, as pessoas mais ricas do planeta. E os últimos dados indicam que Elon Musk é o homem mais rico do Mundo com uma fortuna avaliada em 210 mil milhões de euros.

Elon Musk é uma das personalidades mais conhecidas, especialmente no setor automóvel e tecnológico. A sua popularidade é equivalente às polémicas que tem plantado aqui e ali, mas ninguém pode negar que se trata de um dos criadores mais importantes do tempo moderno.

De uma forma resumida, Musk é dono da Tesla, a mais popular marca de automóveis elétricos e autónomos, dono da antiga rede social Twitter, agora designada como X, dono da agência espacial SpaceX, onde se inclui a internet Starlink, e faz ainda parte de muitos outros projetos.

Todas estas e outras iniciativas elevaram significativamente a fortuna do executivo e, segundo a lista do Bloomberg, Elon Musk é atualmente o homem mais rico do Mundo com um património líquido avaliado em 232 mil milhões de dólares, algo como 210 mil milhões de euros, neste ano de 2023.

Na imagem seguinte pode ver o TOP 10 dos mais ricos do mundo, segundo a Bloomberg, atualizada à hora em que escrevo este artigo.

Para além deste importante título, a notícia indica que Musk ficou ainda mais rico em 2023, somando 95.400 milhões de dólares (~86.300 milhões de euros) à sua fortuna. Este incremento levou então o executivo a subir novamente para o primeiro lugar.

Para o segundo lugar desceu Bernard Arnault, atual presidente e diretor executivo da LVMH, a maior empresa de artigos de luxo do mundo. O multimilionário francês tem uma fortuna avaliada em 179 mil milhões de dólares, conseguindo mais 16,9 mil milhões de dólares neste ano. Já o fundador da Amazon, Jeff Bezos, encontra-se em terceiro lugar com um património líquido de 178 mil milhões de dólares.

A lista da Bloomberg destaca as 500 pessoas mais ricas do Mundo, sendo que o património global de conjunto de todas elas aumentou em 1,5 biliões de dólares em 2023. E muito deste aumento deve-se à Inteligência Artificial.