Galaxy Ring da Samsung fará finalmente a sua estreia pública oficial no MWC

O mercado dos anéis inteligentes tem muito por onde evoluir. Depois de lhe termos dito que rumores indicavam que a Samsung deveria lançar o seu Galaxy Ring já em julho, estamos agora prestes a vê-lo pela primeira vez. A empresa fará a sua estreia pública oficial esta semana no MWC.

Num post no seu blog, publicado hoje, antes do Mobile World Congress, a empresa revelou que terá o Galaxy Ring em exibição na sua cabine (booth) na convenção de Barcelona, que começa amanhã.

A Samsung ainda não disse muito sobre o que o Galaxy Ring será capaz de fazer desde que o provocou no final do seu evento Unpacked em janeiro, mas sabemos que é um wearable orientado para o bem-estar posicionado para rivalizar com os amantes dos Oura.

Na altura, a Samsung descreveu o seu potencial Galaxy Ring como "poderoso e acessível" e partilhou que ele vai mudar "a forma da saúde futura como só a Samsung consegue".

Hoje, a empresa descreveu o Galaxy Ring como "um novo fator de forma de saúde que simplifica o bem-estar diário, apoiando uma vida mais inteligente e saudável por meio de uma plataforma de bem-estar digital mais conectada".

Além disso, os rumores indicavam que o smart ring suportará pagamentos sem fio e oferecerá recursos de controlo de dispositivos, potencialmente para dispositivos domésticos inteligentes. Mas, para já, tudo o que realmente vimos é uma renderização.

Além do Galaxy Ring, o booth da Samsung promoverá fortemente seu Galaxy AI, com uma experiência interativa prática. A empresa também diz que está a expandir o Galaxy AI para mais dos seus produtos, incluindo o Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 e Tab S9 series, além do Galaxy Watch 6, Galaxy S23 series e S23 FE.

Também tem planos para aplicações Galaxy AI na sua nova série Galaxy Book 4 e, claro, o Galaxy Ring sobre o qual ainda não sabemos quase nada.

