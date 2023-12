Mais de 10 milhões de inscritos na rede social X em dezembro, diz CEO

Desde que Elon Musk tomou posse da rede social anteriormente designada de Twitter, que a plataforma tem sido notícia por variados motivos, embora grande parte deles sejam polémicos. Mas recentemente, a CEO da atual X, Linda Yaccarino, afirmou que houve mais de 10 milhões de inscritos na rede social do dono da Tesla em dezembro.

X: Mais de 10 milhões de novos utilizadores em dezembro

Segundo as recentes notícias, houve mais de 10 milhões de pessoas que se inscreveram na rede social X em dezembro. A afirmação foi feita pela atual CEO da plataforma, Linda Yaccarino, através de uma publicação deixada pela executiva na sua conta da rede social nesta quinta-feira (7).

Estas declarações vêm num momento chave para a empresa, uma vez que ainda na semana que passou houve a notícia de que a plataforma Threads da Meta voltou a ultrapassar o número de downloads da X. Para além disso, a rede social, que ainda é por muitos designada como Twitter, corre o risco de perder até 75 milhões de dólares em receitas com a publicidade até ao final deste ano de 2023, devido a várias marcas terem suspendido as suas campanhas de marketing no serviço, motivadas por conteúdos antissemitas no site.

Sabe-se que a rede social X não tem por hábito divulgar com regularidade os dados dos utilizadores. Até ao momento o serviço ainda não comentou a publicação de Yaccarino. Contudo, já no mês de julho, o dono Elon Musk disse que o site tinha 540 milhões de utilizadores mensais.

Recordamos que, relativamente às marcas que anunciaram a suspensão de anúncios na rede social X, como a Apple, Disney, Warner Bros Discovery, IBM, entre outros, Elon Musk reagiu dizendo "Vão-de f*der".