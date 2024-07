EUA não cedem… autoridades anulam oito licenças de exportação para a Huawei

A história da Huawei e dos Estados Unidos já decorre há algum tempo, com a chinesa a ser verdadeiramente prejudicada pelo país. Agora, sabe-se que as autoridades americanas impediram o fornecimento à empresa de Shenzhen, tendo sido revogadas oito licenças de exportação.

Conforme um documento visto pela Reuters, o Governo dos Estados Unidos impôs restrições mais rigorosas à Huawei. O documento indica que, em 2024, a administração de Joe Biden revogou oito licenças, que anteriormente tinham permitido a certas empresas fornecer bens à gigante chinesa de telecomunicações.

Esta anulação faz parte dos esforços contínuos dos Estados Unidos para pressionar a Huawei.

Estados Unidos reforçam barreira à Huawei

Inicialmente, em maio, o Departamento de Comércio mencionou que "certas" licenças tinham sido revogadas. Contudo, não especificou os nomes ou números dos fornecedores afetados, além da Qualcomm e da Intel. Agora, o departamento que supervisiona a política de exportação confirmou a revogação das oito licenças.

O documento, preparado em resposta a um inquérito do congressista republicano Michael McCaul, afirma: "Desde o início de 2024, [o Departamento de Comércio] revogou oito licenças adicionais a envolver a Huawei".

Recorde-se que, em 2019, a Huawei foi colocada na lista negra dos Estados Unidos, devido a preocupações de que poderia ser usada para espionagem, bem como por alegações de roubo de segredos comerciais. Esta designação exige que os fornecedores da empresa obtenham licenças especiais para poderem enviar mercadorias.

Os fornecedores têm conseguido garantir licenças no valor de milhares de milhões de dólares para continuar a negociar com a Huawei, graças a uma política da administração de Trump. Apesar de Biden ter aligeirado os benefícios, esta permitiu a exportação de uma gama mais ampla de itens do que o normalmente permitido para empresas na lista negra.

Esta revogação surge, na sequência de uma pressão acrescida do núcleo duro republicano no Congresso, que defende medidas rigorosas contra a Huawei.

