9 aplicações nativas da Apple que são frequentemente ignoradas no iPhone e iPad

Os iPhones e iPads vêm equipados com uma vasta gama de aplicações instaladas nativamente. Contudo, algumas destas apps, apesar de bastante úteis, são frequentemente ignoradas ou desinstaladas pelos utilizadores. Relembre 9 delas.

Os novos iPhones e iPads incluem cerca de três dezenas de aplicações nativas. Enquanto aplicações como Telefone, Definições, Câmara, App Store, entre outras, são essenciais, e outras como Música, Notas, Calendário, Mail e Meteorologia são amplamente utilizadas, há também aplicações excelentes que passam despercebidas.

Estas aplicações são gratuitas, simples de usar, não exibem publicidade e ocupam pouquíssimo espaço:

1. Bússola

Pode parecer uma aplicação antiquada, mas a Bússola continua a ser incrivelmente útil. Esta aplicação mostra-lhe direções, coordenadas e até a altitude. Se tiver um Apple Watch, a Bússola também pode alertá-lo quando atingir uma determinada altitude.

Um caso de uso interessante é ajudar a posicionar móveis em sua casa, uma vez que a app indica se o smartphone está 100% alinhado quando pousado, ou com uma ligeira inclinação.

2. Fita Métrica

Esta aplicação transforma o seu iPhone num canivete suíço digital. Permite medir distâncias, dimensões de objetos e até a altura de uma pessoa.

Além disso, inclui uma funcionalidade de nível que também é excelente para pendurar quadros e alinhar móveis.

3. Lupa

Se já teve dificuldade em ler letras pequenas em rótulos de medicamentos ou embalagens de alimentos, a Lupa pode ajudar. Uma ótima opção da app é a possibilidade de criar predefinições para momentos específicos, dependendo das suas necessidades.

Por exemplo, pode criar uma predefinição de leitura de livros com X zoom e outra predefinição para ler as caixas de medicamentos com Y zoom. Basta aceder às "Atividades".

4. Diário

Aplicações de diário são populares, mas muitas vezes requerem subscrições pagas. A app Diário da Apple é gratuita e sincroniza-se com todos os seus dispositivos. Pode utilizá-la para registar os momentos importantes do dia, ideias ou reflexões pessoais, tanto no seu iPhone como no iPad e no Mac.

Pode adicionar texto, imagens, áudio, localização e tem ainda acesso à app Saúde. É sem dúvida bastante completa.

5. Freeform

Se gosta de usar as Notas para planear projetos, experimente o Freeform. Oferece um white board flexível onde pode inserir fotos, vídeos, áudio, PDFs, documentos, desenhos, figuras e links num só lugar. Tudo o que cria no Freeform é automaticamente guardado no iCloud, permitindo-lhe aceder aos seus projetos em todos os dispositivos do ecossistema.

6. Traduzir

Embora o Traduzir da Apple não suporte tantas línguas como o Tradutor da Google, cobre os idiomas mais populares, como espanhol, francês, chinês, alemão e português (do brasil, apenas). Pode traduzir texto escrito ou falado e até usar o modo de conversação para interagir com pessoas que falam outra língua.

E além de funcionar offline, também lhe permite traduzir textos diretamente de imagens.

7. Bolsa

Para quem acompanha o mercado financeiro, a aplicação Bolsa é uma ferramenta simples e eficiente. Pode verificar cotações, criar widgets para aceder rapidamente a dados e até ler notícias relacionadas com as suas ações favoritas.

8. Palavras-passe

A aplicação Palavras-passe centraliza as suas credenciais de contas, palavras-passe Wi-Fi, chaves de segurança e códigos de autenticação de dois fatores. Além disso, permite o preenchimento automático em aplicações e websites. Se ainda não experimentou, é uma solução robusta para gerir as suas palavras-passe com segurança.

Traremos brevemente um artigo que cobre todas as suas funcionalidades. 😎

9. Dicas

A aplicação Dicas é, sem dúvida, uma das mais negligenciadas. No entanto, é uma ferramenta útil para novos utilizadores de iPhone. Esta ajuda-o a descobrir funcionalidades e truques que melhoram a experiência ao usar dispositivo. É especialmente recomendada para quem acabou de mudar do Android ou para utilizadores menos experientes.

Tirando as aqui referidas, qual a app nativa "esquecida" que mais usa?

