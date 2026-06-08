WWDC 2026: será desta que conhecemos a profunda reformulação da Siri?

Dentro de minutos, a Apple dará o "tiro de partida" para a sua conferência anual de programadores, prometendo a maior atualização da Siri em vários anos e uma nova aposta na Inteligência Artificial (IA). Num momento histórico, esta será a última WWDC de Tim Cook enquanto diretor-executivo da gigante de Cupertino.

A WWDC 2026 arranca hoje, dia 8 de junho, às 18h de Portugal continental, com as previsões a apontarem para uma correção da aposta da Apple na IA.

Siri 2.0: finalmente à altura da concorrência?

A novidade mais esperada está relacionada com a Siri, que deverá receber a maior atualização desde que foi apresentada por Tim Cook, em 2011, aquando do iPhone 4S.

A nova versão passará a ter uma interface estilo chatbot, com conversas naturais por voz e texto, capacidade de ler o ecrã e processar documentos.

O segredo por detrás desta evolução é uma parceria com a Google, com a nova Siri a correr sobre os mesmos modelos que alimentam o Gemini, embora a Apple garanta que a privacidade continua a ser prioridade máxima.

Atualização dos sistemas operativos da Apple

Espera-se ainda que o novo sistema operativo iOS 27 traga um visual Liquid Glass mais refinado e integre de forma mais profunda as ferramentas Apple Intelligence, como o Image Playground e o Writing Tools.

A app Câmara terá sido, também, renovada, com a funcionalidade Visual Intelligence a passar diretamente para a interface.

Indo além do iPhone, a Apple deverá anunciar o iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27, todos com integração mais profunda de Apple Intelligence.

Além disso, a Apple deverá deixar de suportar os modelos equipados com processadores Intel, focando-se exclusivamente nos chips ARM.

As betas do iOS 27 e restantes sistemas deverão estar disponíveis para programadores ainda hoje, com versão pública prevista para julho.

O adeus de Tim Cook à liderança da Apple

Esta é a última WWDC de Tim Cook enquanto diretor-executivo da Apple. Em setembro, o testemunho será passado a John Ternus, conforme informámos, em abril.

Curiosamente, Cook foi o primeiro a apresentar a Siri ao mundo, há 15 anos, e é com uma nova Siri que se despede do palco da WWDC.

Junte-se a nós e acompanhe a keynote da Apple em direto:

Principais destaques

Tim Cook dá as boas-vindas a todos os presentes, como é já habitual, dando início àquela que deverá ser a sua última apresentação.

Esta apresentação reforçará a filosofia da Apple, de que a tecnologia deve ser pessoal, poderosa e fácil de usar.

O evento trará melhorias nas plataformas, na confiança e segurança, e no Apple Intelligence, com novidades em todo o software da empresa de Cupertino.

macOS Golden Gate

Por integrarem a vida quotidiana, na escola, casa e todo o lado, os sistemas têm de ser prazerosos e responsivos, focados nos detalhes. Começando pelo macOS, o Golden Gate chega mais polido e intuitivo, bem como mais rápido e fácil de usar.

Ouvindo programadores e utilizadores, a Apple afinou a construção do Liquid Glass, criando mais contraste.

Agora, as bordas de todas as aplicações ficarão uniformemente arredondadas, além de o macOS destacar a janela que está a ser usada.

A Apple otimizou os componentes do sistema que fazem a diferença no quão responsivos são os produtos.