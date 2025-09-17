Apple alerta para possíveis problemas de bateria no iPhone com o iOS 26
O iOS 26 começou agora a ser distribuído para muitos modelos do iPhone. Qualquer utilizador já pode descarregar a versão final e usufruir de todas as novidades, além de poderem usar o novo design. No entanto, a Apple alerta para um pequeno problema de bateria no iOS 26. Este pode tornar-se numa dor de cabeça para muitos, mas, felizmente, tem uma solução fácil.
Novos problemas de bateria no iPhone?
Tal como a Apple confirma numa publicação no seu site, a instalação do iOS 26 pode afetar significativamente a duração da bateria no iPhone. A empresa afirma que atualizações importantes, como o iOS 26, requerem uma configuração em segundo plano, mesmo após a conclusão da atualização.
Ou seja, mesmo que o utilizador não veja e possa continuar a utilizar o dispositivo normalmente, o sistema continua a indexar dados e ficheiros. Isto é essencial para a pesquisa, descarregando novas funcionalidades e atualizar aplicações. Estes processos fora do normal requerem mais energia do sistema e, consequentemente, afetam a duração da bateria.
Just fully charged my phone 58 minutes ago and it’s already down to 79%. iOS 26 is turning my phone into a brick 😩 pic.twitter.com/JQHJYRlVDo
— Migo (@miggoww) September 16, 2025
Apple revela a situação com o iOS 26
Do que a marca revela, “Imediatamente depois de concluir uma atualização (especialmente no que respeita a uma versão principal), poderá notar um impacto temporário na duração da bateria e no desempenho térmico. Isto é normal, visto que o dispositivo necessita de tempo para concluir o processo de configuração em segundo plano, incluindo indexar dados e ficheiros para pesquisa, descarregar novos ativos e atualizar apps.”.
A Apple, no entanto, garante que esta situação é temporária. Acontecerá apenas até que os processos estejam concluídos. Portanto, os utilizadores notarão uma melhoria na duração da bateria horas ou dias após a atualização. De qualquer forma, muitos utilizadores que atualizam para uma nova versão tendem a queixar-se de que reduz consideravelmente a duração da bateria, sem se aperceberem que esta volta ao normal.
Tudo será resolvido ao fim de alguns dias
A documentação fornecida pela Apple pode dar a estes utilizadores uma ideia de como funcionam as atualizações de software e por que razão ocorre este pequeno inconveniente. No entanto, em alguns casos específicos, uma nova versão pode afetar a duração da bateria porque inclui funcionalidades que consomem mais recursos do sistema. Aqui colocam-se funcionalidades do Apple Intelligence, novas animações, etc.
Por outro lado, é importante referir que o iOS 26 inclui algumas novidades relacionadas com a bateria. Falamos de uma que permite saber o estado da carga e quanto tempo falta para atingir uma percentagem específica. Algo que certamente será útil aos utilizadores.
Todos os anos sempre a mesma coisa, um android de 100 euros tem mais bateria e não da problemas. Redmi!
Aliás, com este novo “liquid glass” o iPhone até parece um xiaomi, com um tema chinês inacabado e de mau gosto.
Nunca se pode agradar a todos, mas desta vez a Apple acho que desagradou a mais do que agradou com esta nova interface.
Eu também sou da opinião que ficou muito mau…
Tenho o hábito de aquando um grande update, repor o sistema, vai poupar alguma dores de cabeça. Mas neste caso mantive a 18.7, o iOS26 está mesmo feio, confuso e visualmente complicado. Nem mesmo no MacBook Air fiz o update nem faço questão em o fazer.
Aparentemente só a Apple é que gosta deste novo Visual.
Nada contra quem gosta deste visual, só entendo que a Apple deveria dar a opção de escolher o visual anterior para quem não gosta deste, mas enfim…
A questão não é só o gostar, para mim é o facto de se tornar mais confuso, muitas sobreposições, visualmente para mim está menos “clean”, mas isto é como tudo, há quem goste. Pessoalmente não faço os updates, já me basta terem feito no trabalho.