Apple alerta para possíveis problemas de bateria no iPhone com o iOS 26

O iOS 26 começou agora a ser distribuído para muitos modelos do iPhone. Qualquer utilizador já pode descarregar a versão final e usufruir de todas as novidades, além de poderem usar o novo design. No entanto, a Apple alerta para um pequeno problema de bateria no iOS 26. Este pode tornar-se numa dor de cabeça para muitos, mas, felizmente, tem uma solução fácil.

Novos problemas de bateria no iPhone?

Tal como a Apple confirma numa publicação no seu site, a instalação do iOS 26 pode afetar significativamente a duração da bateria no iPhone. A empresa afirma que atualizações importantes, como o iOS 26, requerem uma configuração em segundo plano, mesmo após a conclusão da atualização.

Ou seja, mesmo que o utilizador não veja e possa continuar a utilizar o dispositivo normalmente, o sistema continua a indexar dados e ficheiros. Isto é essencial para a pesquisa, descarregando novas funcionalidades e atualizar aplicações. Estes processos fora do normal requerem mais energia do sistema e, consequentemente, afetam a duração da bateria.

Apple revela a situação com o iOS 26

Do que a marca revela, “Imediatamente depois de concluir uma atualização (especialmente no que respeita a uma versão principal), poderá notar um impacto temporário na duração da bateria e no desempenho térmico. Isto é normal, visto que o dispositivo necessita de tempo para concluir o processo de configuração em segundo plano, incluindo indexar dados e ficheiros para pesquisa, descarregar novos ativos e atualizar apps.”.

A Apple, no entanto, garante que esta situação é temporária. Acontecerá apenas até que os processos estejam concluídos. Portanto, os utilizadores notarão uma melhoria na duração da bateria horas ou dias após a atualização. De qualquer forma, muitos utilizadores que atualizam para uma nova versão tendem a queixar-se de que reduz consideravelmente a duração da bateria, sem se aperceberem que esta volta ao normal.

Tudo será resolvido ao fim de alguns dias

A documentação fornecida pela Apple pode dar a estes utilizadores uma ideia de como funcionam as atualizações de software e por que razão ocorre este pequeno inconveniente. No entanto, em alguns casos específicos, uma nova versão pode afetar a duração da bateria porque inclui funcionalidades que consomem mais recursos do sistema. Aqui colocam-se funcionalidades do Apple Intelligence, novas animações, etc.

Por outro lado, é importante referir que o iOS 26 inclui algumas novidades relacionadas com a bateria. Falamos de uma que permite saber o estado da carga e quanto tempo falta para atingir uma percentagem específica. Algo que certamente será útil aos utilizadores.