PplWare Mobile

Apple alerta para possíveis problemas de bateria no iPhone com o iOS 26

· Apple 6 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. Sadokan says:
    17 de Setembro de 2025 às 08:09

    Todos os anos sempre a mesma coisa, um android de 100 euros tem mais bateria e não da problemas. Redmi!

    Responder
  2. Barta says:
    17 de Setembro de 2025 às 08:26

    Tenho o hábito de aquando um grande update, repor o sistema, vai poupar alguma dores de cabeça. Mas neste caso mantive a 18.7, o iOS26 está mesmo feio, confuso e visualmente complicado. Nem mesmo no MacBook Air fiz o update nem faço questão em o fazer.

    Responder
    • Tug@Tek says:
      17 de Setembro de 2025 às 08:32

      Aparentemente só a Apple é que gosta deste novo Visual.
      Nada contra quem gosta deste visual, só entendo que a Apple deveria dar a opção de escolher o visual anterior para quem não gosta deste, mas enfim…

      Responder
      • Barta says:
        17 de Setembro de 2025 às 09:51

        A questão não é só o gostar, para mim é o facto de se tornar mais confuso, muitas sobreposições, visualmente para mim está menos “clean”, mas isto é como tudo, há quem goste. Pessoalmente não faço os updates, já me basta terem feito no trabalho.

        Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

As funcionalidades de IA nos dispositivos deveriam ser opcionais?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube