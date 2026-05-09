Intel vai fabricar os próximos chips da Apple

A Apple poderá estar prestes a dar um passo importante na produção dos seus futuros processadores Apple Silicon. Segundo informações recentes, a tecnológica de Cupertino terá chegado a um entendimento preliminar com a Intel para fabricar componentes destinados a vários dispositivos da marca.

Apple quer reduzir dependência da TSMC

Durante vários meses circularam rumores sobre uma possível aproximação entre a Apple e a Intel no setor dos semicondutores. Agora, novas informações indicam que as duas empresas já terão alcançado um acordo inicial para avançar com a produção de chips Apple Silicon em território norte-americano.

A notícia surge numa altura em que a Apple procura alternativas à TSMC, empresa taiwanesa responsável pela produção dos atuais processadores das séries A e M utilizados em iPhones, iPads e computadores Mac. A elevada procura mundial por chips dedicados à inteligência artificial (IA) tem vindo a criar limitações na capacidade de produção da TSMC, levando várias tecnológicas a procurar novos parceiros.

De acordo com informações divulgadas pelo The Wall Street Journal, as conversações entre a Apple e a Intel começaram há mais de um ano. Nos últimos meses, as negociações terão evoluído positivamente até ser alcançado um primeiro entendimento para o fabrico de componentes.

Apesar disso, ainda não existem detalhes concretos sobre quais os chips que serão produzidos pela Intel, nem quais os dispositivos que irão receber esses componentes. Ainda assim, tudo aponta para que os primeiros produtos abrangidos possam ser modelos menos exigentes em termos de desempenho, como o MacBook Air ou algumas versões do iPad.

Outro dos fatores que poderá ter influenciado esta parceria tem que ver com a pressão política nos Estados Unidos. A administração de Donald Trump tem defendido publicamente que as grandes empresas tecnológicas norte-americanas devem reduzir a produção na Ásia e apostar em fábricas localizadas em solo americano.

Intel poderá produzir chips de 2 nanómetros

No final do ano passado, o analista Ming-Chi Kuo revelou que a Intel estava bem posicionada para se tornar a principal alternativa à TSMC na produção dos chips Apple Silicon. Segundo as previsões, os primeiros componentes fabricados pela empresa poderão começar a surgir em 2027.

Os rumores indicam ainda que esses chips poderão recorrer ao processo de fabrico Intel 18A, baseado numa arquitetura de 2 nanómetros. Esta tecnologia já está a ser utilizada pela Intel nos seus próprios processadores Panther Lake e representa uma das grandes apostas da empresa para recuperar competitividade no mercado dos semicondutores.

A possibilidade de garantir a Apple como cliente representa uma grande oportunidade para a Intel. Nos últimos anos, a empresa perdeu relevância no mercado dos processadores para consumidores, enfrentando dificuldades perante concorrentes como a AMD e a própria Apple, que abandonou os chips Intel nos computadores Mac para apostar nos seus processadores ARM.

Sob a liderança de Lip-Bu Tan, a Intel tenta agora alterar a sua estratégia, apostando não apenas na arquitetura x86, mas também na produção de chips para terceiros. A entrada da Apple como parceira poderá reforçar a credibilidade da divisão de fabrico da empresa norte-americana.

Existem ainda rumores de que os chips produzidos pela Intel poderão chegar ao iPhone a partir de 2028. No entanto, as informações apontam para uma eventual utilização apenas nos modelos base, ficando as versões Pro dependentes de soluções mais avançadas produzidas pela TSMC.

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