Erro da Netflix está convenientemente a impedir utilizadores de cancelarem subscrições
Com uma onda de atualizações de preços a acontecer na Netflix, muitos utilizadores ponderam se querem manter este serviço ativo. Nesse contexxto, surge agora uma questão que os estão a bloquear e a impedir de sair. Um erro da Netflix está convenientemente a impedir alguns utilizadores de cancelarem as suas subscrições.
Ultilizadores não conseguem cancelar Netflix
Nos últimos anos, a Netflix tem-se esforçado para dificultar a partilha de contas e, mais recentemente, aumentou o preço da subscrição nos EUA. Este último fator, em particular, levou provavelmente alguns utilizadores a reconsiderar a renovação das suas contas, mas alguns subscritores relatam estar a receber uma mensagem de erro ao tentar cancelar a subscrição.
Como é referido, uma publicação no Reddit, no subreddit r/Anticonsumption, mostra um utilizador a deparar-se com a página "Algo correu mal" da Netflix ao tentar cancelar a subscrição, com o código de erro NSES-500 apresentado na parte inferior. O autor da publicação afirma que há dias que tentava cancelar a subscrição, em vários dispositivos.
Preços das subscrições não para de crescer
O problema não parece estar limitado a este utilizador específico. Esta publicação conta com mais de 1.500 votos positivos e, numa série de publicações semelhantes no r/netflix, os subscritores relatam receber um erro semelhante ao tentarem cancelar a subscrição, mesmo depois de tentarem várias soluções alternativas.
A própria página de ajuda da Netflix descreve o código de erro NSES-500 como um problema no servidor que impede o browser de carregar o site, e não há nada que sugira que a empresa esteja deliberadamente a impedir os utilizadores de cancelarem as suas subscrições. Ainda assim, o momento é infeliz, dado que a Netflix aumentou recentemente os seus preços nos EUA em todos os planos.
Um erro muito conveniente para o serviço
Mos EUA, o plano Standard com anúncios passou de 7,99 dólares para 8,99 dólares, o Standard subiu de 17,99 dólares para 19,99 dólares e o Premium saltou de 24,99 dólares para 26,99 dólares. Isto torna este ecrã de erro especialmente irritante para quem tenta cancelar a subscrição antes da próxima data de faturação.
Um utilizador do Reddit sugeriu alterar o método de pagamento para um cartão expirado, enquanto outros sugeriram contactar o banco ou tentar um browser diferente. De acordo com vários relatos, alguns utilizadores conseguiram aparentemente cancelar ligando diretamente para o serviço de apoio ao cliente da Netflix. Se estiver a ter problemas semelhantes e a data de faturação estiver próxima, esta abordagem menos ideal pode ser a melhor opção.
Continua a surpreender-me como há tanta gente disposta a pagar 20 euros por mês (que dava para dois pacotes de fibra 1Gbps da Digi) por um serviço que oferece cada vez menos e com menos qualidade. Mas no fundo não é questão de poder ou não poder – é uma questão de princípio. O CEO Ted Sarandos chegou a receber 50 milhões de dólares num único ano, 248 vezes mais do que o trabalhador médio da própria empresa. E ainda por cima, os aviões privados e a segurança residencial? Tudo pago pela Netflix, ou seja, pelos assinantes.
Não dêem dinheiro a esta gentinha, é dinheiro mandado ao lixo. Façam outra coisa, desliguem, leiam um livro. Ou então, se querem mesmo ver ver séries – Bittorrent.