Erro da Netflix está convenientemente a impedir utilizadores de cancelarem subscrições

Com uma onda de atualizações de preços a acontecer na Netflix, muitos utilizadores ponderam se querem manter este serviço ativo. Nesse contexxto, surge agora uma questão que os estão a bloquear e a impedir de sair. Um erro da Netflix está convenientemente a impedir alguns utilizadores de cancelarem as suas subscrições.

Ultilizadores não conseguem cancelar Netflix

Nos últimos anos, a Netflix tem-se esforçado para dificultar a partilha de contas e, mais recentemente, aumentou o preço da subscrição nos EUA. Este último fator, em particular, levou provavelmente alguns utilizadores a reconsiderar a renovação das suas contas, mas alguns subscritores relatam estar a receber uma mensagem de erro ao tentar cancelar a subscrição.

Como é referido, uma publicação no Reddit, no subreddit r/Anticonsumption, mostra um utilizador a deparar-se com a página "Algo correu mal" da Netflix ao tentar cancelar a subscrição, com o código de erro NSES-500 apresentado na parte inferior. O autor da publicação afirma que há dias que tentava cancelar a subscrição, em vários dispositivos.

Preços das subscrições não para de crescer

O problema não parece estar limitado a este utilizador específico. Esta publicação conta com mais de 1.500 votos positivos e, numa série de publicações semelhantes no r/netflix, os subscritores relatam receber um erro semelhante ao tentarem cancelar a subscrição, mesmo depois de tentarem várias soluções alternativas.

A própria página de ajuda da Netflix descreve o código de erro NSES-500 como um problema no servidor que impede o browser de carregar o site, e não há nada que sugira que a empresa esteja deliberadamente a impedir os utilizadores de cancelarem as suas subscrições. Ainda assim, o momento é infeliz, dado que a Netflix aumentou recentemente os seus preços nos EUA em todos os planos.

Um erro muito conveniente para o serviço

Mos EUA, o plano Standard com anúncios passou de 7,99 dólares para 8,99 dólares, o Standard subiu de 17,99 dólares para 19,99 dólares e o Premium saltou de 24,99 dólares para 26,99 dólares. Isto torna este ecrã de erro especialmente irritante para quem tenta cancelar a subscrição antes da próxima data de faturação.

Um utilizador do Reddit sugeriu alterar o método de pagamento para um cartão expirado, enquanto outros sugeriram contactar o banco ou tentar um browser diferente. De acordo com vários relatos, alguns utilizadores conseguiram aparentemente cancelar ligando diretamente para o serviço de apoio ao cliente da Netflix. Se estiver a ter problemas semelhantes e a data de faturação estiver próxima, esta abordagem menos ideal pode ser a melhor opção.