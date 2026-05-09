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Erro da Netflix está convenientemente a impedir utilizadores de cancelarem subscrições

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Autor: Pedro Simões

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  1. Byte Bandit says:
    9 de Maio de 2026 às 08:55

    Continua a surpreender-me como há tanta gente disposta a pagar 20 euros por mês (que dava para dois pacotes de fibra 1Gbps da Digi) por um serviço que oferece cada vez menos e com menos qualidade. Mas no fundo não é questão de poder ou não poder – é uma questão de princípio. O CEO Ted Sarandos chegou a receber 50 milhões de dólares num único ano, 248 vezes mais do que o trabalhador médio da própria empresa. E ainda por cima, os aviões privados e a segurança residencial? Tudo pago pela Netflix, ou seja, pelos assinantes.

    Não dêem dinheiro a esta gentinha, é dinheiro mandado ao lixo. Façam outra coisa, desliguem, leiam um livro. Ou então, se querem mesmo ver ver séries – Bittorrent.

    Responder

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