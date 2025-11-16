Dica: 4 maneiras de partilhar a sua localização em tempo real a partir do iPhone

Quer partilhar a sua localização com familiares e amigos, independentemente de utilizarem um dispositivo Apple ou Android? Descubra 4 maneiras de fazê-lo facilmente a partir do seu iPhone, seja por alguns minutos, horas ou indefinidamente.

A partilha da sua localização em tempo real é uma funcionalidade extremamente útil, permitindo que outras pessoas acompanhem o seu percurso, seja por razões de segurança, para coordenar um encontro ou simplesmente para que saibam que está a caminho.

Pré-requisitos para partilhar a localização no iPhone

Antes de iniciar, é crucial garantir que o seu dispositivo está devidamente configurado. Siga estes passos para assegurar o funcionamento correto da partilha de localização:

1. Ative os Serviços de localização

Esta é a definição principal que permite ao seu iPhone utilizar o GPS. Aceda a "Definições" > "Privacidade e segurança" > "Serviços de localização" e certifique-se de que o switch está ativado.

2. Conceda permissões às aplicações

Para que uma aplicação possa partilhar a sua localização, necessita da sua autorização. Na mesma secção de Serviços de localização, encontre a aplicação que pretende utilizar (Mensagens, WhatsApp, etc.) e selecione a opção de acesso à localização. Para uma partilha contínua, as opções "Sempre" ou "Ao usar a aplicação" são as mais indicadas.

1️⃣ Utilizar as soluções nativas do iPhone

Se tanto o utilizador como o destinatário possuírem um iPhone, as ferramentas integradas da Apple, como a aplicação Mensagens e a Encontrar, são a opção mais direta e eficiente.

1. Abra a aplicação Mensagens e aceda à conversa com a pessoa pretendida.

2. Clique no botão de adição (+) junto à caixa de texto e escolha "Localização".

3. Será exibido um pequeno mapa na parte inferior do ecrã. Clique em "Enviar alfinete".

4. Após o envio, o destinatário receberá uma notificação. Ao clicar nela, poderá visualizar a sua localização em tempo real diretamente na conversa ou abrir a aplicação Encontrar para uma visualização mais detalhada.

2️⃣ Partilhar localização através do WhatsApp

O WhatsApp é uma excelente alternativa universal, funcionando perfeitamente entre iPhones e dispositivos Android. A principal limitação é o tempo máximo de partilha, que está fixado em 8 horas.

1. Inicie o WhatsApp e entre na conversa desejada.

2. Clique no ícone de anexo (+) e selecione "Localização".

3. Escolha a opção "Partilha de localização".

4. Defina a duração da partilha (15 minutos, 1 hora ou 8 horas) e, se desejar, adicione um comentário. Clique no botão de envio para finalizar.

3️⃣ Usar o Google Maps como ferramenta universal

O Google Maps destaca-se pela sua versatilidade e compatibilidade entre sistemas operativos. A sua funcionalidade de partilha de localização é robusta, permitindo configurações temporárias ou permanentes, o que o torna uma das soluções mais completas para quem necessita de partilhar a sua localização entre um iPhone e um Android.

1. Inicie o Google Maps.

2. Clique no ícone do seu perfil, localizado no canto superior direito.

3. Clique em "Partilha de localização".

4. Aqui, clique em "Partilhar a localização".

5. Finalmente, escolha o tempo de partilha e a pessoa com quem deseja partilhar.

O destinatário verá a sua localização ao aceder à mesmo secção "Partilha de localização".

4️⃣ Partilhar com o Telegram

Semelhante ao WhatsApp, o Telegram permite a partilha de localização em tempo real com qualquer contacto, independentemente do seu telemóvel. No entanto, oferece uma vantagem significativa: a possibilidade de partilhar a localização por tempo indeterminado.

1. Abra o Telegram e aceda à conversa com a pessoa em questão.

2. Clique no ícone do clipe de papel para abrir as opções de anexo e selecione "Localização".

3. Clique em "Compartilhar em Tempo Real...".

4. Escolha a duração desejada: 15 minutos, 1 hora, 8 horas ou a opção "Até eu desativar" para uma partilha contínua.

📝 Conhece mais alguma maneira de partilhar a localização através do iPhone?

