Xpeng acelera na Europa e antecipa-se à BYD com produção local

A indústria automóvel chinesa tem vindo a expandir-se rapidamente na Europa, mas a Xpeng acaba de marcar um ponto decisivo ao ultrapassar a BYD na corrida pela produção local. A fabricante não só iniciou a montagem dos seus modelos mais vendidos no continente, como também abriu centros de investigação e planeia alargar a sua presença a novos mercados.

Esta estratégia mostra bem a urgência e a ambição das marcas chinesas em conquistar espaço além das exportações, apostando numa presença sólida e sustentável no Velho Continente.

Primeira fábrica europeia em Graz, Áustria

A Xpeng ultrapassou a BYD na Europa ao tornar-se uma das primeiras fabricantes chinesas a produzir veículos localmente no continente. A empresa iniciou a sua primeira linha de produção em Graz, Áustria, recorrendo às instalações da Magna, onde já estão em montagem os SUVs G6 e G9.

A decisão surge em resposta às tarifas impostas pela União Europeia sobre veículos elétricos fabricados na China. Algumas marcas enfrentam taxas que podem chegar a 35,3%, para além do imposto base de 10%.

No caso da Xpeng, considerada uma entidade “cooperante” na investigação europeia sobre subsídios, a taxa adicional é de 20,7%.

Magna Steyr: experiência de topo na produção automóvel

A escolha da Magna Steyr não é aleatória. As suas instalações em Graz já produziram veículos para marcas de renome como Mercedes-Benz, BMW, Jaguar Land Rover e Toyota.

Especializada em produções flexíveis de volumes baixos a médios, a fábrica é reconhecida pela capacidade de montar vários modelos complexos em linhas partilhadas. Atualmente, é onde são produzidos o Mercedes-Benz Classe G e o BMW Z4.

Vendas em forte crescimento e aposta em I&D

Entre janeiro e julho de 2025, a Xpeng registou 18.701 vendas internacionais, mais 217% face ao ano anterior. Só na Europa, mais de 8.000 unidades foram entregues na primeira metade do ano, sendo que o SUV G6 representou 67% das vendas totais, consolidando-se como o modelo de maior sucesso da marca na região.

Além da produção, a Xpeng inaugurou o seu primeiro centro de investigação e desenvolvimento europeu em Munique, Alemanha.

Este centro não só apoia a adaptação de produtos ao mercado local, como também foca esforços em protótipos conceptuais num “ecossistema impulsionado por IA”, centrado em veículos elétricos inteligentes, robótica humanoide e veículos voadores, segundo o CEO He Xiaopeng.

Planos futuros e ambição global

Enquanto a produção em série na Áustria estará totalmente operacional no próximo mês, a rival BYD apenas prevê começar a fabricar na Hungria no final do ano.

A Xpeng, por sua vez, já tem planos de expandir a montagem a outros modelos, incluindo o P7+, apelidado de “carro com IA”.

Atualmente presente em mais de 46 países e regiões, desde a sua estreia na Noruega em 2021, a marca simboliza o apetite crescente da indústria automóvel chinesa em conquistar mercados internacionais, não só com exportações, mas também através de uma rede de produção local que fortalece a sua posição global.