YU7 da Xiaomi é um sucesso, mas os clientes já começaram a reclamar

Numa fase embrionária do seu caminho pelo mundo automóvel, a Xiaomi já está a sentir as dores de ser um nome de sucesso. Após o lançamento do aguardado YU7, os clientes não tardaram a reclamar.

A fabricante de smartphones e, agora, de veículos elétricos partilhou que recebeu cerca de 240.000 encomendas do YU7 nas primeiras 18 horas após o carro ter sido colocado à venda, na semana passada.

Mais impressionante do que isso foram as 200.000 unidades que vendeu nos primeiros três minutos, conforme informámos, batendo o recorde da Tesla, de 115 mil unidades do Model 3 em 24 horas.

Apesar deste sucesso, a Xiaomi tinha apenas algumas unidades disponíveis para entrega imediata. Por isso, desde sexta-feira, "mais de 400 compradores apresentaram reclamações na plataforma Black Cat da Sina", alegando que não foram informados sobre o longo tempo de espera e exigindo um reembolso, segundo a Reuters.

Clientes do Xiaomi YU7 queixam-se dos longos tempos de espera

Na terça-feira, conforme verificado pela mesma agência noticiosa, a aplicação da Xiaomi mostrava que os compradores enfrentavam uma espera entre 38 e 60 semanas.

Segundo alegado pelos utilizadores, a app da Xiaomi só mostrava o tempo estimado de espera pelo carro, após a confirmação do pedido.

Além disso, os clientes do YU7 admitiram estar preocupados com o facto de uma espera mais longa resultar num preço mais elevado, uma vez que a isenção de impostos para veículos elétricos está prevista para expirar no final deste ano.

Entretanto, a ganhar terreno no mercado e a querer assumidamente competir com a Tesla, a Xiaomi tem aumentado a produção na sua fábrica em Pequim e planeia novas fábricas em dois terrenos nas proximidades.

Em maio, a produção mensal aumentou para 28.000 unidades, contra as 4000 unidades de março.