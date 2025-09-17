Google traz app para o Windows 11 para unificar pesquisa no sistema da Microsoft

A Google deu um passo crucial rumo à integração total da pesquisa com o PC com a sua nova aplicação desktop para Windows 11. A empresa anunciou o lançamento deste software, ainda em fase experimental e promete mudar para sempre a forma como se interage com o seu motor de busca.

Com a sua nova aplicação para Windows, a Google permite-lhe pesquisar na web sem ter de abrir um novo separador no Chrome ou no seu navegador favorito. Mas não se fica por aí. Permite ainda navegar e interagir com aplicações instaladas no computador e com ficheiros guardados localmente e no Google Drive.

Uma funcionalidade interessante da aplicação da Google para Windows é que corre em segundo plano e pode ser acedida através de um atalho de teclado, independentemente de outros programas ou jogos estarem ativos. A combinação de teclas para aceder ao software é Alt + Barra de Espaço.

A interface que aparece no ecrã quando se carrega nestes botões é uma caixa de pesquisa, muito semelhante à oferecida pelo Spotlight no macOS ou à paleta de comandos do PowerToys no Windows. Basta digitar o que pretende pesquisar e a aplicação do Google trata do resto.

Como seria de esperar, a nova aplicação da Google para Windows oferece acesso aos diferentes modos de utilização do motor de busca sem a necessidade de abrir o browser. Os resultados da pesquisa na Web exibem links, imagens, mapas, livros e outras opções típicas da experiência convencional. Estes são complementados por resumos de IA e pelo Modo IA , que permitem pesquisar utilizando expressões mais naturais e coloquiais.

Outra funcionalidade importante é que tem o Google Lens integrado. Permite pesquisar imagens no ecrã para resolver problemas de matemática ou traduzir textos, entre outras opções. No caso dos ficheiros e programas, a aplicação Google para Windows apresenta uma lista de resultados relativos à pesquisa realizada.

Claro que, quem estiver entusiasmado para a experimentar, provavelmente precisará de ser paciente. Embora a aplicação da Google já esteja disponível no Labs para PCs com Windows 10 ou Windows 11, atualmente está apenas disponível em inglês e nos Estados Unidos. Ainda não há detalhes sobre quando será expandido para mais países e idiomas, mas estaremos atentos às atualizações.