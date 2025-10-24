Anthropic alia-se à Google para rivalizar com a dupla OpenAI-NVIDIA

Numa jogada que espelha a aliança entre a OpenAI e a NVIDIA, a Anthropic fortaleceu os seus laços com a Google num acordo multimilionário. Este pacto procura garantir a capacidade computacional necessária para treinar os seus modelos de inteligência artificial (IA) de próxima geração.

Uma aliança focada na execução e na eficiência

Engana-se quem pensava que a OpenAI seria a única a forjar alianças de peso no setor tecnológico. A Anthropic acaba de responder ao mercado, anunciando um acordo notável com a Google que lhe dará acesso a até um milhão de unidades de processamento tensorial (TPUs) da gigante tecnológica.

Embora os valores exatos não tenham sido divulgados, fontes da indústria apontam para um pacto avaliado em "dezenas de milhares de milhões de dólares".

A abordagem da Anthropic, contudo, difere da sua principal concorrente. Em vez de anunciar projetos colossais e mediáticos como o Stargate da OpenAI, a empresa liderada por Dario Amodei mantém um foco discreto, mas intenso, na execução.

Esta estratégia tem permitido conquistar progressivamente o setor empresarial, solidificando a sua posição no mercado de IA generativa. O objetivo é claro: criar, até 2026, um centro de dados com mais de 1 GW de capacidade de computação, um investimento que, segundo estimativas, poderia ascender aos 50 mil milhões de dólares.

O mecanismo do financiamento circular

Esta parceria transcende um simples investimento, apresentando elementos de financiamento circular que criam uma relação simbiótica entre as duas empresas. A dinâmica é simples:

A Google investe na Anthropic, fornecendo o capital necessário para o seu crescimento.

Por sua vez, a Anthropic utiliza parte desse financiamento para comprar ou alugar a infraestrutura de computação da Google Cloud, que se torna indispensável para o desenvolvimento dos seus modelos de IA.

Desta forma, uma parcela significativa do capital investido pela Google regressa à empresa sob a forma de receita para a sua divisão de cloud. Este ciclo, frequentemente designado nos EUA como "círculo virtuoso", assegura que o crescimento da Anthropic impulsiona diretamente os resultados financeiros da Google, alinhando os interesses de ambas as partes.

O crescimento da Anthropic é inegável, com projeções a indicar que a sua taxa de receita anualizada já atinge os 7 mil milhões de dólares. Um dos seus produtos mais recentes, o Claude Code - um assistente de programação -, conseguiu gerar 500 milhões de dólares em receita nos seus primeiros dois meses no mercado.

No entanto, estes números promissores não contam a história toda. Tal como as restantes empresas a operar no setor da IA, a Anthropic continua a enfrentar custos operacionais e de investigação extremamente elevados, gastando significativamente mais do que a receita que consegue gerar. A rentabilidade continua a ser um desafio a longo prazo.

