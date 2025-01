Stargate: OpenAI e Donald Trump anunciam “o projeto mais significativo da nossa era”

A OpenAI anunciou recentemente o Projeto Stargate, uma iniciativa que visa impulsionar o desenvolvimento da inteligência artificial geral (IAG) nos Estados Unidos. O projeto, que conta com o apoio de um consórcio de empresas tecnológicas e financeiras, prevê um investimento de 500 mil milhões de dólares ao longo de quatro anos.

Colaboração entre Oracle, SoftBank, OpenAI, MGX, NVIDIA, ARM e Microsoft

Conforme detalhado numa declaração oficial da OpenAI, o Projeto Stargate será gerido como uma nova organização dedicada a acelerar a inovação da IA nos Estados Unidos. Entre os financiadores principais estão a Oracle, a SoftBank, a OpenAI e a MGX, com a SoftBank a assumir o papel de principal investidor financeiro.

A par disso, empresas de peso como a NVIDIA, ARM, Microsoft e a própria Oracle serão parceiras tecnológicas cruciais neste projeto.

No âmbito do Projeto Stargate, a Oracle, a NVIDIA e a OpenAI trabalharão em estreita colaboração para construir e gerir este sistema computacional de ponta.

Revelou a OpenAI. A empresa salientou ainda que esta parceria se baseia numa colaboração profunda entre a OpenAI e a NVIDIA, iniciada em 2016, bem como numa relação estratégica mais recente com a Oracle.

Paralelamente, a OpenAI continuará a expandir o uso da plataforma Azure da Microsoft, consolidando uma colaboração de longa data com a gigante tecnológica para treinar modelos de IA.

Uma das figuras de destaque do Projeto Stargate será Masayoshi Son, o influente CEO da SoftBank, que foi nomeado presidente do consórcio. Enquanto a SoftBank supervisionará os aspetos financeiros, a OpenAI assumirá a gestão operacional do projeto.

Além disso, a missão do Stargate transcende os objetivos comerciais, sublinhando a importância da segurança nacional e da manutenção da competitividade global dos Estados Unidos no setor da IA.

"O projeto mais significativo da nossa era"

De acordo com Sam Altman, CEO da OpenAI, o Projeto Stargate procura posicionar os Estados Unidos como líder global no desenvolvimento de IAG, além de criar centenas de milhares de empregos e impulsionar o crescimento económico.

Este esforço também está alinhado com a estratégia tecnológica da administração de Donald Trump, que tem sublinhado a relevância da IA no futuro do país.

Numa cerimónia realizada na Casa Branca, Trump, Sam Altman e Masayoshi Son apresentaram os detalhes do projeto. Altman descreveu o Projeto Stargate como "o projeto mais significativo da nossa era" e destacou o impacto positivo que a IA geral pode trazer para a humanidade.

Acredito que, com os avanços desta tecnologia, será possível curar várias doenças num ritmo sem precedentes. Estamos à beira de avanços revolucionários no tratamento do cancro e na prestação de cuidados médicos de alta qualidade.

Afirmou Altman.

O Projeto Stargate já está em curso, com o Texas escolhido como local inicial para a construção da infraestrutura central. Adicionalmente, a OpenAI está a considerar outras localizações nos Estados Unidos para expandir o seu campus, à medida que novos acordos são estabelecidos. Para esta fase inicial, está prevista uma aplicação imediata de 100 mil milhões de dólares.

