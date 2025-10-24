Já pode ter o documento do seu animal de companhia na app Gov.pt

Os titulares de animais de companhia já podem guardar no telemóvel o Documento de Identificação do Animal de Companhia (DIAC). A partir de agora, este documento passa a estar disponível na app gov.pt, a carteira digital que permite gerir, de forma simples e segura, documentos oficiais com validade legal.

Documento de Identificação do Animal de Companhia (DIAC) no telemóvel

Com a integração do cartão digital do animal na app gov.pt, os titulares de animais de companhia podem consultar e apresentar o documento oficial diretamente no telemóvel, onde constam os dados obrigatórios em caso de fiscalização: número de transponder, nome e tipo do animal, espécie, raça, dados do titular (nome, CC e NIF), esterilização e validade da vacinação antirrábica.

Com mais de 4 milhões de animais já registados no Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC), esta medida reforça a rastreabilidade e proteção dos animais de companhia, combatendo o abandono e promovendo a saúde pública dentro do conceito "Uma Só Saúde", que liga o bem-estar animal à saúde humana e ambiental.

A iniciativa resulta da colaboração entre a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE), responsável pelo desenvolvimento da aplicação, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e o Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários.

A aplicação gov.pt integra num único canal funcionalidades anteriormente distribuídas por várias plataformas digitais, permitindo aos cidadãos aceder de forma mais prática a serviços públicos digitais.

Entre as principais funcionalidades da app, destaca-se a disponibilização de 28 documentos oficiais em formato digital e com validade legal, com destaque para o Cartão de Cidadão e a Carta de Condução, bem como a possibilidade de assinar documentos digitalmente.