Finalmente! Instagram permite agora ver o seu histórico de Reels

É provável que já lhe tenha acontecido visualizar um Reel no Instagram do seu agrado, mas, ao sair da aplicação ou atualizar o fluxo de publicações, perdê-lo para sempre. Este é um problema comum a muitas redes sociais que atualizam o conteúdo de forma automática. Felizmente, a Meta desenvolveu uma solução para esta frustração.

Funcionalidades e limitações do histórico

Adam Mosseri, o diretor do Instagram, anunciou a implementação de uma nova ferramenta que permite aceder ao histórico de Reels visualizados. Esta opção, embora algo escondida na secção "A tua atividade" dentro das definições, regista todos os vídeos que viu, revelando-se de grande utilidade para milhões de pessoas.

O histórico de Reels oferece diversas opções de filtragem para organizar o conteúdo por data ou por autor. Por exemplo, pode ordenar a lista para exibir os vídeos mais recentes ou os mais antigos. Adicionalmente, é possível selecionar os vídeos vistos na última semana ou definir um intervalo de datas específico, o que permite um controlo muito mais detalhado da sua experiência de navegação.

É importante referir que esta funcionalidade tem uma limitação: não exibe a sua atividade anterior à sua data de implementação. Uma vez que se trata de uma ferramenta recente, o Instagram apenas começou a registar os vídeos visualizados durante o último mês.

Contudo, isto não significa que o histórico se limite a 30 dias, pois a seleção por intervalo de datas inclui dias, meses e anos, garantindo que o seu histórico futuro será preservado.

Como aceder ao histórico de Reels no Instagram?

A funcionalidade de histórico de Reels já se encontra disponível na aplicação do Instagram. Para aceder, basta seguir estes passos simples:

1. Clique no círculo com a sua fotografia de perfil, localizado no menu inferior da aplicação.

2. Na sua página de perfil, selecione o menu de três linhas no canto superior direito para aceder a "A tua atividade".

3. Dentro da secção "Como usas o Instagram", navegue até encontrar a opção "Histórico de visualização".

4. Uma vez no histórico, pode usar as opções no menu superior para ordenar o conteúdo por data ou autor, conforme a sua preferência.

Uma estratégia focada no vídeo

Esta nova implementação insere-se numa estratégia mais ampla da plataforma para impulsionar o consumo de vídeos curtos. Recentemente, o Instagram anunciou uma remodelação da sua interface para dar maior destaque aos Reels e às mensagens diretas. Se abriu a aplicação nos últimos dias, é provável que tenha visto uma notificação sobre as alterações na barra de navegação principal.

Uma das mudanças poderá desagradar a muitos utilizadores: o Instagram passará a apresentar os Reels como o feed principal. Isto significa que, em vez das fotografias das contas que segue, poderá ver um fluxo de vídeos aleatórios de utilizadores recomendados. Este feed focado em Reels já está a ser implementado na aplicação para iPad e deverá chegar em breve a todos os telemóveis.

No final de setembro, Adam Mosseri afirmou que o crescimento da plataforma está intrinsecamente ligado aos vídeos curtos, às recomendações e às mensagens diretas. Para os utilizadores mais antigos, que preferem o formato de fotografia no feed, resta adaptar-se, pois este formato deixou de ser a prioridade do Instagram.

