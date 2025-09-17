O seu Apple Watch já monitoriza a pressão arterial: ative as notificações de hipertensão

No dia 9 de setembro, a Apple apresentou as novas versões do Apple Watch, acompanhadas de várias novidades relevantes. Entre elas destaca-se as tão aguardadas notificações de hipertensão arterial. Esta ação de prevenção já se encontra disponível graças ao lançamento global do iOS 26. Sabe como a pode ativar? Nós mostramos.

Como funcionam os alertas

Estão finalmente disponíveis as notificações de hipertensão no Apple Watch. Conforme foi referido, esta funcionalidade utiliza dados do sensor ótico de ritmo cardíaco para analisar como os vasos sanguíneos do utilizador respondem aos batimentos do coração.

O algoritmo funciona de forma passiva em segundo plano, revendo dados em períodos de 30 dias, e notificará os utilizadores se detetar sinais consistentes de hipertensão.

Estas notificações fornecem aos utilizadores informações valiosas sobre a sua saúde no que toca a esta condição tão comum, simplesmente ao usarem o Apple Watch, permitindo-lhes começar a adotar mudanças de comportamento que podem salvar vidas ou iniciar tratamento para reduzir o risco de problemas de saúde graves a longo prazo.

Será que o meu Apple Watch suporta esta tecnologia?

Como referimos aqui, algumas versões mais antigas do Apple Watch também estão aptas para oferecer esta nova opção de saúde.

Portanto, são suportados os Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 e Apple Watch Ultra 2.

E como posso ativar no meu relógio esta nova funcionalidade?

Tudo está disponível através da aplicação Saúde no iPhone. Depois de instalar o iOS 26 e o watchOS 26, deverá abrir a app Saúde e seguir a indicação na Lista de controlo da aplicação de Saúde.

Depois é passo a passo até ao quadro final.

Feito isto, a máquina vai estar atenta 30 dias ao seu pulso, mais concretamente aos seus vasos sanguíneos. Depois será notificado.

A funcionalidade da Apple é certamente uma das primeiras ou das mais destaque nesta área, com validação regulatória pelo FDA, para notificações automáticas de hipertensão passiva.