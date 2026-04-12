Esta novidade da Google torna o Gmail ainda mais seguro

Sendo um dos serviços de email mais usados na Internet, o Gmail tem de usar e explorar os elementos mais seguros. A Google tem procurado este ponto, nem sempre com o ritmo a que se esperava. Agora, a gigante das pesquisas traz uma novidade importante e que torna o Gmail ainda mais seguro.

Esta novidade torna o Gmail mais seguro

A Google ativou a encriptação de ponta a ponta no Gmail para dispositivos móveis. Com isso, a gigante das pequisas acaba por conseguir permitir o envio seguro de e-mails a partir de dispositivos Android e iOS sem a necessidade de ferramentas adicionais.

Com esta mudança simples, deu um passo importante na segurança do Gmail ao implementar a encriptação de ponta a ponta (E2EE) em dispositivos móveis. A partir de agora, os utilizadores do Gmail para empresas no Android e no iOS poderão enviar e ler e-mails encriptados diretamente da aplicação, sem necessidade de ferramentas externas ou definições complexas.

A principal novidade é que este sistema funciona nativamente dentro da aplicação. Até então, a utilização de criptografia avançada no Gmail exigia soluções adicionais ou portais específicos. Com esta atualização, basta ativar a opção de encriptação adicional ao compor um e-mail.

Pode ser usada tanto no Android como no iOS

Outra característica fundamental do sistema é a sua compatibilidade. As mensagens encriptadas podem ser enviadas para qualquer endereço de e-mail, mesmo que o destinatário não utilize o Gmail. Nestes casos, o conteúdo pode ser lido através de um navegador da Web, mantendo a segurança independentemente da plataforma ou do dispositivo.

O funcionamento técnico baseia-se na chamada encriptação do lado do cliente (CSE). Isto significa que as mensagens e os anexos são encriptados antes de saírem do dispositivo do utilizador, e as chaves de segurança permanecem sob o controlo da organização, e não da Google.

Desta forma, nem a própria empresa nem terceiros podem aceder ao conteúdo. No entanto, esta funcionalidade não está disponível para todos os utilizadores . Atualmente, está limitado a clientes empresariais com licenças específicas do Google Workspace, como o Enterprise Plus, e exige que os administradores ativem a opção na consola de gestão.