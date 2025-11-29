Vai viajar para Espanha? Radares de Velocidade em helicópteros

Após vários meses sem patrulhar o céu espanhol, os helicópteros Pegasus da DGT voltaram à ação. Estas aeronaves ficaram paradas entre 1 de setembro e 25 de outubro de 2025. Qual a razão?

De acordo com a informação, o contrato de manutenção do Pegasus tinha expirado e, num primeiro momento, nenhuma empresa se candidatou à nova licitação.

Com o fim da paralisação, a DGT assinou um novo contrato, no valor de cerca de 51 milhões de euros, para garantir a operação, manutenção e atualização técnica dos helicópteros pelos próximos 38 meses (com possibilidade de prorrogação).

Como funcionam os helicópteros Pegasus?

Os helicópteros Pegasus estão equipados com radares e câmaras de alta resolução: podem voar a cerca de 300 metros de altura e monitorizar veículos a até 1 km de distância.

Os sistemas captam a velocidade, registam a posição via GPS, e, se detetarem uma infração, como excesso de velocidade, condução sem cinto ou uso de telemóvel, começam a filmar e registam os dados. A multa pode depois ser emitida automaticamente

Os Pegasus têm algumas limitações: não operam bem em condições noturnas ou meteorológicas adversas, o que pode reduzir a eficácia da leitura de matrículas em determinadas situações. Podem saber mais aqui.