Como a Coreia transformou a condução num jogo e evitou mais de 30.000 acidentes

Estradas mais seguras são o objetivo de muitos países, que procuram cumpri-lo de várias formas, nomeadamente por via de radares de velocidade. Se há os que recorrem à lei para manter os condutores na linha, a Coreia do Sul transformou a condução num jogo.

A aplicação de navegação mais utilizada na Coreia do Sul, o Tmap, afirma que a sua "Pontuação de Condução" ajudou a evitar 31.366 acidentes entre 2018 e 2020.

Apesar de estes números não terem sido verificados de forma independente, sabe-se que se baseiam na comparação das taxas de acidentes de motoristas com pontuação alta e baixa.

De acordo com o Korea Herald, os telemóveis que tenham a aplicação descarregada monitorizam vários parâmetros da condução:

Aceleração;

Travagem;

Curvas;

Excesso de velocidade.

Pontuação motiva os condutores a adotarem melhores hábitos

Quanto mais suave for a condução, maior será a pontuação do condutor, que se traduz, posteriormente, em vantagens como descontos em seguros ou créditos para presentes.

As pontuações são públicas, integradas em aplicações que os coreanos já utilizam e classificadas relativamente a outros condutores, para que todos possam ver em que ponto estão.

Conforme reportado, no final de 2024, o Tmap registou 19 milhões de participantes, com 10,1 milhões a ganhar recompensas.

É uma das poucas competições em que todos se beneficiam quando as pontuações aumentam. Uma condução mais segura reduz o risco de acidentes, as seguradoras economizam em sinistros e os condutores economizam dinheiro. É um raro alinhamento de interesses.

Disse Chun Ji-yeon, do Instituto de Pesquisa de Seguros da Coreia do Sul.

Perante o exemplo do Tmap, outras aplicações concorrentes lançaram o seu próprio "jogo": a Kako Map lançou o seu próprio sistema em 2022, o Naver Map em 2024 e a plataforma de aluguer Socar aderiu, também, à ideia.

Apesar das questões relacionados com a privacidade dos condutores, pela recolha e partilha de dados sobre o seu comportamento ao volante, a gamificação da condução parece incentivar as pessoas a adotarem hábitos melhores, contribuindo para aquele que é um objetivo praticamente universal: ter estradas mais seguras.

