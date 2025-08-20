Como a Coreia transformou a condução num jogo e evitou mais de 30.000 acidentes
Estradas mais seguras são o objetivo de muitos países, que procuram cumpri-lo de várias formas, nomeadamente por via de radares de velocidade. Se há os que recorrem à lei para manter os condutores na linha, a Coreia do Sul transformou a condução num jogo.
A aplicação de navegação mais utilizada na Coreia do Sul, o Tmap, afirma que a sua "Pontuação de Condução" ajudou a evitar 31.366 acidentes entre 2018 e 2020.
Apesar de estes números não terem sido verificados de forma independente, sabe-se que se baseiam na comparação das taxas de acidentes de motoristas com pontuação alta e baixa.
De acordo com o Korea Herald, os telemóveis que tenham a aplicação descarregada monitorizam vários parâmetros da condução:
- Aceleração;
- Travagem;
- Curvas;
- Excesso de velocidade.
Pontuação motiva os condutores a adotarem melhores hábitos
Quanto mais suave for a condução, maior será a pontuação do condutor, que se traduz, posteriormente, em vantagens como descontos em seguros ou créditos para presentes.
As pontuações são públicas, integradas em aplicações que os coreanos já utilizam e classificadas relativamente a outros condutores, para que todos possam ver em que ponto estão.
Conforme reportado, no final de 2024, o Tmap registou 19 milhões de participantes, com 10,1 milhões a ganhar recompensas.
É uma das poucas competições em que todos se beneficiam quando as pontuações aumentam. Uma condução mais segura reduz o risco de acidentes, as seguradoras economizam em sinistros e os condutores economizam dinheiro. É um raro alinhamento de interesses.
Disse Chun Ji-yeon, do Instituto de Pesquisa de Seguros da Coreia do Sul.
Perante o exemplo do Tmap, outras aplicações concorrentes lançaram o seu próprio "jogo": a Kako Map lançou o seu próprio sistema em 2022, o Naver Map em 2024 e a plataforma de aluguer Socar aderiu, também, à ideia.
Apesar das questões relacionados com a privacidade dos condutores, pela recolha e partilha de dados sobre o seu comportamento ao volante, a gamificação da condução parece incentivar as pessoas a adotarem hábitos melhores, contribuindo para aquele que é um objetivo praticamente universal: ter estradas mais seguras.
Imagem: Newsis, via Korea Herald
Neste artigo: Condução, Coreia do Sul, segurança rodoviária
As “pessoas de porcelana” (nome dado por um jogador de futebol que lá jogou, por serem tão brancas e fugirem do sol, como os chineses) são diferentes. O que lá funciona, cá-não e vice-versa.
Em Portugal há pelo menos 1 seguradora a fazer isso.