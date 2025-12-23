Adamastor revela primeiras imagens do interior do Furia

A Adamastor divulgou as primeiras imagens oficiais do interior do Furia, o primeiro supercarro português de sempre. O habitáculo confirma uma abordagem claramente orientada para o condutor, combinando minimalismo, tecnologia e foco absoluto na experiência de condução.

Um interior pensado para o “piloto”

O design interior segue um conceito de “casulo”, envolvendo condutor e passageiro com linhas limpas e desprovidas de elementos supérfluos. O objetivo é reduzir distrações e garantir uma posição de condução perfeita, algo essencial num automóvel de elevadíssima performance.

Um dos elementos mais distintivos é o botão de ignição, colocado no tejadilho. Este detalhe transforma o simples ato de ligar o motor numa experiência sensorial, dando vida ao V6 de origem Ford Performance. Junto a este surge também o retrovisor digital, alimentado por uma câmara traseira de alta definição.

Consola central e bancos de alto desempenho

A consola central assume o papel de espinha dorsal do interior, destacando-se pelo design funcional e pela forte presença visual. Já as baquets desportivas foram concebidas para garantir elevado suporte lateral e longitudinal, sem comprometer o conforto necessário à utilização em estrada.

A utilização intensiva de fibra de carbono permite reduzir peso, aumentar a rigidez estrutural e reforçar a segurança em caso de impacto.

A estrutura estreita dos bancos contribui ainda para um melhor aproveitamento do espaço interior.

Infotainment desenvolvido em Portugal

No topo do tablier encontra-se o ecrã tátil do sistema de infotainment, totalmente desenvolvido em Portugal e com software criado especificamente para o Furia. O sistema permite registar tempos por volta, forças G, bem como monitorizar temperaturas e pressões do motor.

A compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay garante integração com smartphones, sem comprometer o carácter desportivo do conjunto.

Personalização total do ambiente interior

O interior do Furia pode ser amplamente personalizado ao gosto do cliente. Estão disponíveis várias cores de acabamentos em Alcantara nas portas e nas baquets, permitindo jogar com o contraste face às extensas superfícies em fibra de carbono exposta.

O resultado pode variar entre um ambiente mais emocional e radical ou uma configuração mais refinada e confortável.

Um projeto histórico para a engenharia nacional

Com a divulgação destas imagens, a Adamastor abre literalmente as portas de um automóvel que promete marcar a história da indústria automóvel nacional.

O Furia afirma-se como um dos projetos de engenharia mais ambiciosos alguma vez desenvolvidos em Portugal e um símbolo da capacidade tecnológica e criativa do país.