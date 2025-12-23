Adamastor revela primeiras imagens do interior do Furia
A Adamastor divulgou as primeiras imagens oficiais do interior do Furia, o primeiro supercarro português de sempre. O habitáculo confirma uma abordagem claramente orientada para o condutor, combinando minimalismo, tecnologia e foco absoluto na experiência de condução.
Um interior pensado para o “piloto”
O design interior segue um conceito de “casulo”, envolvendo condutor e passageiro com linhas limpas e desprovidas de elementos supérfluos. O objetivo é reduzir distrações e garantir uma posição de condução perfeita, algo essencial num automóvel de elevadíssima performance.
Um dos elementos mais distintivos é o botão de ignição, colocado no tejadilho. Este detalhe transforma o simples ato de ligar o motor numa experiência sensorial, dando vida ao V6 de origem Ford Performance. Junto a este surge também o retrovisor digital, alimentado por uma câmara traseira de alta definição.
Consola central e bancos de alto desempenho
A consola central assume o papel de espinha dorsal do interior, destacando-se pelo design funcional e pela forte presença visual. Já as baquets desportivas foram concebidas para garantir elevado suporte lateral e longitudinal, sem comprometer o conforto necessário à utilização em estrada.
A utilização intensiva de fibra de carbono permite reduzir peso, aumentar a rigidez estrutural e reforçar a segurança em caso de impacto.
A estrutura estreita dos bancos contribui ainda para um melhor aproveitamento do espaço interior.
Infotainment desenvolvido em Portugal
No topo do tablier encontra-se o ecrã tátil do sistema de infotainment, totalmente desenvolvido em Portugal e com software criado especificamente para o Furia. O sistema permite registar tempos por volta, forças G, bem como monitorizar temperaturas e pressões do motor.
A compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay garante integração com smartphones, sem comprometer o carácter desportivo do conjunto.
Personalização total do ambiente interior
O interior do Furia pode ser amplamente personalizado ao gosto do cliente. Estão disponíveis várias cores de acabamentos em Alcantara nas portas e nas baquets, permitindo jogar com o contraste face às extensas superfícies em fibra de carbono exposta.
O resultado pode variar entre um ambiente mais emocional e radical ou uma configuração mais refinada e confortável.
Um projeto histórico para a engenharia nacional
Com a divulgação destas imagens, a Adamastor abre literalmente as portas de um automóvel que promete marcar a história da indústria automóvel nacional.
O Furia afirma-se como um dos projetos de engenharia mais ambiciosos alguma vez desenvolvidos em Portugal e um símbolo da capacidade tecnológica e criativa do país.