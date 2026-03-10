PplWare Mobile

Startup europeia acusada de “fraude” apresenta provas: bateria pode carregar em apenas 5 min

· Motores/Energia 1 Comentário

Autor: Vítor M.

  1. Litos says:
    10 de Março de 2026 às 19:32

    Faltam mais testes, tem que se demonstrar a densidade energética de 400 Wh/kg e que consegue fazer 100 mil ciclos. Percebo que queiram guardar o segredo da química dessa bateria, mas ao mesmo levanta suspeitas de fraude, porque o que anunciam é revolucionário, algo que as maiores empresas do mundo na produção e desenvolvimento de baterias, CATL e BYD, com centenas de engenheiros, não conseguiram até agora fazer. Claro que assim que sair para o mercado vai ser dissecada para analisarem ao milímetro.

