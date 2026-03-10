Startup europeia acusada de “fraude” apresenta provas: bateria pode carregar em apenas 5 min

Uma startup finlandesa chamada Donut Lab chamou a atenção da indústria automóvel no início de 2026 ao apresentar, durante a CES 2026, uma bateria de estado sólido com características consideradas revolucionárias.

As especificações anunciadas foram tão ambiciosas que rapidamente surgiram dúvidas entre especialistas e fabricantes, sobretudo na Ásia. Agora, a empresa responde às críticas com resultados de testes independentes conduzidos pelo centro público de investigação finlandês VTT Technical Research Centre of Finland.

Segundo os dados divulgados, os primeiros ensaios confirmam que pelo menos o protótipo de célula analisado é capaz de cumprir algumas das promessas inicialmente apresentadas.

Uma bateria que promete mudar o setor

A tecnologia de baterias de estado sólido é considerada por muitos como o próximo grande salto na mobilidade elétrica.

Ao contrário das baterias atuais, elimina o eletrólito líquido e substitui-o por materiais sólidos, o que pode permitir maior densidade energética, melhor segurança e tempos de carregamento muito mais curtos.

Durante a apresentação em Las Vegas, a Donut Lab afirmou que a sua bateria poderia atingir:

densidade energética de 400 Wh/kg

carregamento completo em cerca de 5 minutos

100 mil ciclos de vida útil

funcionamento entre -30 °C e 100 °C

ausência de terras raras ou materiais tóxicos

A combinação destas características gerou forte ceticismo. Vários especialistas consideraram improvável que todas estas métricas pudessem ser alcançadas simultaneamente com a tecnologia atual.

Críticas da indústria e acusações de fraude

Após a apresentação, alguns analistas e fabricantes, particularmente na China, classificaram o anúncio como exagerado ou mesmo fraudulento.

O contexto ajuda a explicar o escrutínio. Nos últimos anos, empresas asiáticas lideraram o desenvolvimento das baterias de estado sólido e estimam que os primeiros automóveis de produção equipados com esta tecnologia possam surgir por volta de 2027, inicialmente em volumes reduzidos devido aos elevados custos de produção.

Perante as acusações, a Donut Lab decidiu recorrer a testes independentes para validar a sua tecnologia.

Testes independentes confirmam resultados promissores

Os ensaios conduzidos pelo VTT foram divulgados progressivamente pela empresa. O primeiro conjunto de testes analisou a capacidade de carregamento ultrarrápido.

De acordo com os resultados divulgados:

a bateria conseguiu passar de 0 a 80% de carga em cerca de 4,5 a 5 minutos

foram realizados sete testes de carregamento

foram usadas taxas de carga 5C e 11C

Nos testes a 5C, a bateria completou o carregamento em cerca de 12 minutos, mantendo a potência máxima durante mais de 9 minutos.

Em condições mais extremas, os dados indicam que o carregamento total poderá aproximar-se dos 7 minutos, um valor ainda muito inferior ao das baterias atuais.

Comportamento térmico surpreendente

Outro teste avaliou o desempenho da bateria em temperaturas elevadas. A célula foi submetida a 80 °C e 100 °C, valores significativamente superiores aos utilizados em condições normais de operação.

Segundo o relatório, o desempenho manteve-se estável e, de forma inesperada, a bateria apresentou até mais capacidade do que à temperatura ambiente, atingindo cerca de:

110% da capacidade nominal a 80 °C

107% a 100 °C

Estes resultados sugerem uma elevada estabilidade térmica, um fator crítico para a segurança e durabilidade das baterias.

Primeiras aplicações poderão surgir em motos elétricas

Caso os resultados continuem a confirmar-se, a tecnologia poderá chegar primeiro às motos elétricas da fabricante finlandesa Verge Motorcycles.

Segundo os planos divulgados, estas baterias poderão permitir autonomias próximas dos 595 quilómetros. A Donut Lab prevê iniciar as primeiras entregas em abril, com produção adicional planeada para o final do ano.

Apesar dos resultados iniciais promissores, especialistas sublinham que a validação real da tecnologia apenas ocorrerá quando as baterias forem produzidas em escala e utilizadas em aplicações comerciais. Até lá, a bateria finlandesa continuará sob forte escrutínio da indústria.