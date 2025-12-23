Novos radares em Espanha conseguem multar a mais de 1 km de distância

Em Espanha está a começar a instalar-se uma nova geração de radares de velocidade com alcance muito superior ao tradicional. É melhor ter cuidado e cumprir o código da estrada.

De acordo com as informações, a nova geração de radares conseguem detetar e registar a velocidade de veículos a mais de um quilómetro de distância, algo inédito na fiscalização rodoviária espanhola.

Radares TruCAM II estão a ser testados na região de Múrcia e no município de La Unión

Os radares, designados TruCAM II, estão a ser testados por várias polícias municipais, nomeadamente na região de Múrcia e no município de La Unión, onde já foram vistos a operar em contexto real.

Estes novos radares utilizam tecnologia laser (LiDAR) que lhes permite medir a velocidade com elevada precisão mesmo em longas distâncias, e enviar automaticamente imagens e dados das infrações aos sistemas de gestão de multas.

Os principais destaques dos novos dispositivos são:

Alcance até mais de 1 km para detetar veículos em excesso de velocidade.

Tecnologia laser de alta precisão, capaz de captar vários veículos em movimento com má margem de erro.

Captação de várias imagens por segundo, além de identificação automática de matrículas.

Design portátil e leve, permitindo a operação manual ou fixa em tripés durante ações de fiscalização.

Em Portugal ainda não há confirmação oficial de que equipamentos com esse alcance (superior a 1 km) estejam a ser utilizados. Os radares instalados em território português continuam a ser fixos, móveis tradicionais e de velocidade média, com alcance muito menor.

Segundo a empresa que desenvolveu este radar, o TruCAM II tem uma autonomia entre 8 a 10 horas. O TruCAM II tem também um pequeno ecrã touch de 9,4 cm, que permite ver as fotografias tiradas. O radar pode operar a temperaturas entre - 10ºC e 60ºC.