Novos radares em Espanha conseguem multar a mais de 1 km de distância
Em Espanha está a começar a instalar-se uma nova geração de radares de velocidade com alcance muito superior ao tradicional. É melhor ter cuidado e cumprir o código da estrada.
De acordo com as informações, a nova geração de radares conseguem detetar e registar a velocidade de veículos a mais de um quilómetro de distância, algo inédito na fiscalização rodoviária espanhola.
Radares TruCAM II estão a ser testados na região de Múrcia e no município de La Unión
Os radares, designados TruCAM II, estão a ser testados por várias polícias municipais, nomeadamente na região de Múrcia e no município de La Unión, onde já foram vistos a operar em contexto real.
Estes novos radares utilizam tecnologia laser (LiDAR) que lhes permite medir a velocidade com elevada precisão mesmo em longas distâncias, e enviar automaticamente imagens e dados das infrações aos sistemas de gestão de multas.
Os principais destaques dos novos dispositivos são:
- Alcance até mais de 1 km para detetar veículos em excesso de velocidade.
- Tecnologia laser de alta precisão, capaz de captar vários veículos em movimento com má margem de erro.
- Captação de várias imagens por segundo, além de identificação automática de matrículas.
- Design portátil e leve, permitindo a operação manual ou fixa em tripés durante ações de fiscalização.
Em Portugal ainda não há confirmação oficial de que equipamentos com esse alcance (superior a 1 km) estejam a ser utilizados. Os radares instalados em território português continuam a ser fixos, móveis tradicionais e de velocidade média, com alcance muito menor.
Segundo a empresa que desenvolveu este radar, o TruCAM II tem uma autonomia entre 8 a 10 horas. O TruCAM II tem também um pequeno ecrã touch de 9,4 cm, que permite ver as fotografias tiradas. O radar pode operar a temperaturas entre - 10ºC e 60ºC.
Boa… O meu detector de radar cobra de 12 canais anti “Vg2” a 360° consegue apanhar radares a 1600 metros…