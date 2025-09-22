PplWare Mobile

Zero quer que no centro de Lisboa circulem apenas carros elétricos

· Motores/Energia 1 Comentário

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. B@rão Vermelho says:
    22 de Setembro de 2025 às 12:40

    A ideia é fantástica o problema parece que estes Sr vivem mum país diferente do meu, este pessoal quando tem fome deve de encostar a língua a uma tomada eléctrica.
    Devemos sim tentar a substituição/ modernização do parque automóvel mas sem obrigatoriedade de nada, criar parques de estacionamento ao lado das estações de comboios gratuitos para quem tem o passe mensal, mas não é precisamente o contrário os parques ao pé das estações são dos mais caros
    Taxar todos os carros que entrem nas cidades sem pelo menos 50% da ocupação independentemente ser VE ou não.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

As funcionalidades de IA nos dispositivos deveriam ser opcionais?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube