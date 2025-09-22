Análise: OOTD T10 – robustez, potência e praticidade numa só trotinete

A mobilidade elétrica tem ganho cada vez mais relevância nas cidades e também em terrenos fora do comum. As trotinetes elétricas deixaram de ser apenas brinquedos ou alternativas casuais e tornaram-se opções sérias de transporte urbano. Entre os modelos que se destacam no segmento das "todo-o-terreno", a OOTD T10 assume-se como uma escolha de peso.

Design robusto e construção sólida

A primeira impressão ao olhar para a OOTD T10 é de robustez. A estrutura transmite confiança, tanto na qualidade dos materiais como na atenção ao detalhe.

O deck antiderrapante de 50 cm oferece bastante espaço para apoiar os pés com conforto e estabilidade, algo que se revela essencial em viagens mais longas ou em percursos irregulares.

Toda a construção respira durabilidade. Desde o guiador até à suspensão de mola dupla, percebe-se que este modelo foi concebido para aguentar uso intensivo e situações exigentes. Durante os testes, ficou claro que a trotinete se mantém firme, sem folgas ou barulhos estranhos, mesmo em pisos mais acidentados.

Facilidade de utilização e sistema de dobragem

Uma das grandes vantagens da OOTD T10 é a sua facilidade de utilização. Para ligar basta colocar a chave física no canhão de corte de energia. Simples, rápido e seguro.

Desde os primeiros minutos, o funcionamento revelou-se intuitivo: os controlos são simples e o painel de informações é claro, incluindo informação de desempenho, bateria e necessidade de carga), piscas, médios e máximos, entre outros.

Outro ponto alto é o sistema de dobragem rápida, que permite fechar a trotinete em apenas 3 segundos. O mecanismo é acompanhado por um bloqueio seguro, evitando risco de abertura acidental durante o transporte. Esta funcionalidade torna a T10 prática tanto para quem precisa de a guardar em espaços reduzidos como para quem a transporta no carro ou no transporte público.

Desempenho e potência do motor

A OOTD T10 vem equipada com um motor de 500 W, com potência de pico de 900 W. Este desempenho traduz-se em aceleração rápida e capacidade para enfrentar a maioria das subidas. No entanto, nos testes, com um condutor de 80 kg, verificou-se que a trotinete não consegue manter velocidade em inclinações superiores a 17%, precisando assim de uma pequena ajuda do pé.

Apesar dessa limitação, o comportamento em estradas planas ou com inclinações moderadas é exemplar. A aceleração é estável, sem solavancos, e a resposta ao acelerador transmite confiança.

Modos de condução

A T10 disponibiliza três modos de condução: Eco, Baixo e Alto (1, 2, 3), com diferentes limitações de velocidade entre eles. A velocidade máxima, respeitando as normas de muitos países, é de 25 km/h. No entanto, existe a possibilidade de desbloquear essa velocidade máxima, uma funcionalidade que muitos utilizadores valorizam, embora deva ser usada com responsabilidade.

Com a velocidade desbloqueada, que pode ser feito por meio de uma sequência de ações, o desempenho atinge patamares muito superiores, nomeadamente, 45 km/h em plano e mais de 50 km/h a descer, tornando a experiência de condução mais emocionante. É, contudo, importante sublinhar que tal utilização pode não estar de acordo com a legislação local.

Autonomia e gestão de bateria

A trotinete é alimentada por uma bateria de lítio de 48V e 13,5Ah, que oferece uma autonomia realista de até 45 km em condições ideais. Nos testes, em condução mista, com um utilizador de 80 kg e percursos urbanos com algumas inclinações, a autonomia revelou-se próxima dos 35 km.

Foi ainda observado que, após cerca de 25 km de utilização em esforço contínuo, a trotinete começa a assinalar necessidade de recarregar. O carregamento completo demora entre 4 a 5 horas com o carregador rápido de 3A.

Conforto e suspensão

Um dos pontos mais agradáveis da OOTD T10 é o conforto de condução. A suspensão de mola dupla nas rodas dianteira e traseira garante uma absorção eficaz das maiores irregularidades da estrada. Grandes buracos, lombas e pisos mais irregulares são sentidos de forma atenuada, o que reduz a fadiga em viagens longas.

O guiador mantém-se estável, mesmo em velocidades mais elevadas, e a plataforma ampla permite uma posição natural dos pés, essencial para o conforto em trajetos prolongados.

Travagem e segurança

A travagem é um dos aspetos cruciais em qualquer trotinete, e neste ponto a T10 cumpre com distinção. Equipada com travões de disco ventilados de 140 mm na dianteira e traseira, oferece uma resposta eficaz e consistente. Durante os testes, a travagem revelou-se progressiva e segura, permitindo parar com confiança em diferentes cenários. De notar, apenas, a produção de algum ruído (chiar) ao travar.

Além disso, os piscas e as luzes LED dianteiras e traseiras são pontos fortes. Garantem excelente visibilidade em ambientes urbanos e em condução noturna, reforçando a segurança do condutor e dos outros utentes da via.

Com uma carga máxima suportada de 150 kg, a T10 adapta-se a diferentes perfis de utilizador, incluindo adultos mais pesados ou mesmo um adulto e uma criança. Mesmo com cargas mais elevadas, a trotinete mantém estabilidade, embora a autonomia possa reduzir-se.

O guiador é confortável de segurar e a campainha integrada adiciona uma camada de segurança em situações de maior movimentação na estrada.

As rodas de 11" com pneu cardado 90/65-6.5 é também muito importante no aspeto da segurança e mesmo no conforto, sendo mais fácil ultrapassar pequenas perturbações e tornando-se mais firme em terrenos areados ou terra batida.

Veredicto

A OOTD T10 é uma trotinete elétrica que se destaca pela robustez, pela potência e pela facilidade de utilização. O sistema de dobragem rápido e seguro, aliado ao conforto proporcionado pela suspensão de mola dupla e à travagem eficaz, fazem deste modelo uma opção equilibrada para quem procura um meio de transporte versátil e fiável, principalmente considerando que pode ser adquirida por pouco mais de 400€.

As luzes e piscas reforçam a segurança, e a capacidade de carga até 150 kg amplia o leque de utilizadores. Embora tenha limitações em inclinações mais acentuadas e a autonomia real seja inferior ao valor teórico, o desempenho geral é sólido e convincente.

Vale ainda a pena referir que, embora seja prática de transportar quando dobrada, os cerca de 27 kg podem não ser adequados para todo o tipo de utilizadores.

Em resumo, a OOTD T10 é indicada para quem quer uma trotinete elétrica robusta, segura e prática, tanto para deslocações urbanas como para aventuras em terrenos moderadamente exigentes. É uma escolha que alia potência, conforto e tecnologia, posicionando-se como uma das opções mais interessantes do seu segmento.

