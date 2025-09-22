Em 2032, um asteroide poderá colidir com a Lua, mas a NASA já planeia destruí-lo

O asteroide 2024 YR4 tem atualmente 4% de hipóteses de colidir com a Lua dentro de cerca de sete anos. Os astrónomos da NASA já estão a estudar formas de evitar um impacto potencial. Haverá "perigos" para a terra resultantes desse impacto?

O asteroide 2024 YR4 ganhou atenção mundial no ano passado quando os astrónomos estimaram que poderia atingir a Terra em 2032. Embora tal possibilidade tenha, entretanto, sido descartada, esta grande rocha espacial continua a ter 4% de hipóteses de embater na Lua.

As probabilidades são baixas, mas caso 2024 YR4 acabe realmente numa rota de colisão com a Lua, a comunidade científica precisa de estar preparada. Os astrónomos encontraram indícios de que um impacto lunar poderia projetar uma enorme quantidade de detritos de micrometeoritos para a órbita terrestre baixa, colocando potencialmente em perigo naves espaciais e astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional.

Um novo estudo de investigadores da NASA e de várias outras instituições norte-americanas apresenta as opções para evitar este pior cenário. No artigo, submetido à revista Journal of the Astronautical Sciences para revisão por pares e disponível no servidor de pré-publicação arXiv, os autores avaliam várias estratégias para desviar ou destruir o asteroide antes que este colida com a superfície lunar.

A conclusão? Parece que destruí-lo seria a melhor aposta.

Porque não devemos desviar o asteroide 2024 YR4

A detonação não é, normalmente, a estratégia preferida. Desviar o 2024 YR4 garantiria que nenhuma parte dele pudesse atingir a Lua ou a Terra, enquanto detoná-lo poderia transformar uma grande ameaça previsível em várias mais pequenas e imprevisíveis.

Dito isto, para que o desvio funcione, teria de ser feito de forma perfeita, e isso não é uma tarefa simples, tendo em conta o pouco que sabemos sobre o asteroide e o curto espaço de tempo de que dispomos.

A NASA demonstrou a sua técnica de desvio com impactador cinético em 2022, quando a missão DART (Double Asteroid Redirection Test) embateu no asteroide Dimorphos para alterar a sua trajetória enquanto orbita um asteroide maior chamado Didymos. Apesar do sucesso, desviar asteroides é mais difícil do que parece.

Qual é o peso deste asteroide?

Para o fazer com precisão, os astrónomos precisam de saber quanto pesa o 2024 YR4, a fim de calcular a energia necessária para alterar a sua trajetória. Isso é difícil de estimar com segurança.

O Telescópio Espacial James Webb mediu o diâmetro do asteroide em março, concluindo que tem cerca de 60 metros de largura. Mas, para calcular a massa, os astrónomos também precisam de conhecer a sua densidade, e ainda não têm uma compreensão clara da composição do 2024 YR4.

Segundo os investigadores, a massa do asteroide pode variar entre 33 milhões de quilogramas e mais de 930 milhões de quilogramas. Isto traduz-se numa enorme incerteza quanto à energia necessária para alterar a rota do 2024 YR4. Um erro neste cálculo poderia ter consequências graves, nomeadamente desviar o asteroide em direção à Terra.

A NASA poderia lançar uma missão de reconhecimento para refinar as estimativas da massa do 2024 YR4, mas o melhor momento seria em 2028. Isso deixaria à agência apenas três anos para desenvolver a missão, um prazo extraordinariamente curto. Por isso, os investigadores concluíram que as missões de desvio são impraticáveis para prevenir um impacto lunar.

O argumento a favor da destruição

Face a estes desafios, destruir o asteroide parece ser a opção mais viável, segundo os investigadores. Eles apresentam algumas possibilidades sobre como a NASA poderia fazê-lo.

A primeira é uma missão de disrupção cinética robusta. Seria semelhante à missão DART, mas em vez de alterar a trajetória do asteroide, a nave espacial teria como objetivo parti-lo. Ao contrário do impacto ao estilo DART, a disrupção cinética nunca foi testada. No entanto, a NASA teria um período razoável de tempo para desenvolver esta missão, já que a próxima janela de lançamento disponível é entre abril de 2030 e abril de 2032, segundo os investigadores.

Em alternativa, a NASA poderia simplesmente usar uma arma nuclear. Sim, a hipótese está a ser levada muito a sério. Basicamente já falam em detonar um dispositivo nuclear sobre, perto ou sob a superfície do 2024 YR4 para o fragmentar. Também nunca foi testado, mas é teoricamente possível.

Os investigadores afirmam que a próxima janela de lançamento disponível para uma missão deste género seria entre o final de 2029 e o final de 2031.

Ainda faltam sete anos para o 2024 YR4 fazer a sua aproximação à Lua, e é muito provável que passe em segurança. Mesmo assim, este asteroide oferece aos cientistas uma oportunidade rara de testar e aperfeiçoar estratégias para prevenir impactos na Terra e no seu satélite natural, garantindo que estamos preparados para proteger o nosso planeta, caso venha a ser necessário.