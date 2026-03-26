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Estudo: adoção massiva de carros elétricos baixaria 4% o preço da gasolina

· Motores/Energia 6 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. David Guerreiro says:
    26 de Março de 2026 às 07:56

    Não pode haver uma adoção massiva rapidamente pois não há infraestrutura de carregamento suficiente, e não aparece da noite para o dia. Estas adoções têm de ser graduais. Em países como a Noruega com um parque elétrico enorme, há dificuldades no carregamento, os postos estão sempre cheios.

    Responder
  2. Maçä mais que Podre says:
    26 de Março de 2026 às 08:16

    Pronto, porreiro, malta que anda montada em guito, siga comprar carros, depois avisem os outros mortais ok?
    Obrigado

    Responder
  3. orelhas says:
    26 de Março de 2026 às 09:23

    4% …. ou seja, 8 centimos …wowww

    Responder
  4. says:
    26 de Março de 2026 às 09:32

    Não, não baixaria nada. Como diria o outro, “isto está muito bem cozinhado por grandes cozinheiros”

    Responder
  5. Realista says:
    26 de Março de 2026 às 09:38

    Nunca irá haver uma adesão massiva em Portugal. O carregamento continua e continuará a ser o grande problema para quem não vive numa vivenda. Ainda mais nas grandes cidades em que já há um problema crónico de estacionamento para os residentes. Quanto mais conseguirem fazer o carregamento a nível pessoal sem pagarem valores equivalentes a encherem um depósito de gasolina/gasóleo.

    Responder

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