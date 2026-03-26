Estudo: adoção massiva de carros elétricos baixaria 4% o preço da gasolina

Estudo da Georgia Tech revela que os carros elétricos poderiam reduzir o gasto energético dos agregados familiares em mais de 6% até 2035.

Carros elétricos podem gerar benefícios económicos generalizados

A implementação massiva de veículos elétricos (VEs) já não se coloca apenas como uma medida climática. Começa a ser vista como uma ferramenta económica com impacto direto no bolso da população.

Um estudo recente aponta nesse sentido: mais eletrificação dos transportes implica menor dependência do petróleo, preços energéticos mais estáveis e uma economia mais resistente a choques externos.

O interessante aqui não é apenas a poupança individual. É o efeito sistémico. Quando muda a forma como a energia é consumida, todo o sistema reage.

Menos gasolina, mais estabilidade económica

Segundo a análise publicada na Energy Policy, uma adoção ampla de carros elétricos até 2035 poderia reduzir o gasto energético dos agregados familiares em mais de 6%.

Dentro dessa poupança, o combustível representa uma parte relevante, com uma queda superior a 4% no preço na bomba.

Não é necessário que toda a gente tenha um carro elétrico para sentir o impacto. Na verdade, acontece o contrário: mesmo quem continuar a utilizar veículos de combustão beneficia. Porquê? Porque ao reduzir-se a procura global de gasolina, o preço desce.

Um efeito bastante direto. Menos pressão sobre o mercado do petróleo, mais margem para os consumidores.

Além disso, o estudo aponta para uma redução de aproximadamente 7% nas importações de petróleo, o que reforça a segurança energética. Em paralelo, o petróleo que deixa de ser consumido internamente pode ser direcionado para exportação, aumentando as receitas energéticas do país.

O efeito dominó da eletrificação

Um dos aspetos mais interessantes do estudo é aquilo que denomina de “efeito dominó” tecnológico.

O crescimento do mercado de veículos elétricos impulsiona a inovação nas baterias. E isso não se fica apenas pelos transportes. As melhorias no armazenamento de energia acabam por se estender a todo o sistema elétrico.

Mais baterias, mais baratas e mais eficientes.

Isso facilita algo essencial: armazenar energia renovável quando existe excedente (por exemplo, em períodos de elevada produção solar) e utilizá-la quando necessário. Resultado: uma rede elétrica mais flexível e menos dependente de fontes fósseis.

Coloca-se ainda a hipótese de que o preço da eletricidade doméstica possa estabilizar ou até descer ligeiramente, compensando o aumento do consumo elétrico associado ao carregamento de veículos.

Não é imediato, mas a tendência está definida.

Benefícios desiguais, mas com impacto social

O estudo introduz uma nuance importante: os benefícios não são distribuídos de forma exatamente igual.

Os agregados com maiores rendimentos poderão reduzir o seu gasto energético em cerca de 6,4%, enquanto os de menores rendimentos, que provavelmente continuarão a usar veículos de combustão durante mais tempo, poderão poupar até 6,6%.

Um dado curioso. E relevante. Isto sugere que a eletrificação dos transportes, devidamente acompanhada por políticas públicas, pode ter um efeito redistributivo positivo. Não perfeito, mas significativo.

Políticas públicas: o fator que muda tudo

É aqui que o cenário se torna mais incerto.

O estudo alerta que estes benefícios dependem em grande medida das políticas de apoio: incentivos à compra, normas de eficiência, regulamentação de emissões… Sem esse enquadramento, a transição perde ritmo.

Nos Estados Unidos, por exemplo, a retirada de algumas medidas e o questionamento de normas mais ambiciosas poderão travar parte destes avanços.

E isto tem uma leitura clara: a transição energética não acontece por si só. Precisa de direção.

Alguns estados continuam a apostar na proibição da venda de carros a combustão a partir de 2035, uma linha que também se observa na Europa com a regulamentação comunitária sobre emissões. Mas quando as estratégias são fragmentadas, os resultados também o são.