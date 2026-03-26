Estudo: adoção massiva de carros elétricos baixaria 4% o preço da gasolina
Estudo da Georgia Tech revela que os carros elétricos poderiam reduzir o gasto energético dos agregados familiares em mais de 6% até 2035.
Carros elétricos podem gerar benefícios económicos generalizados
A implementação massiva de veículos elétricos (VEs) já não se coloca apenas como uma medida climática. Começa a ser vista como uma ferramenta económica com impacto direto no bolso da população.
Um estudo recente aponta nesse sentido: mais eletrificação dos transportes implica menor dependência do petróleo, preços energéticos mais estáveis e uma economia mais resistente a choques externos.
O interessante aqui não é apenas a poupança individual. É o efeito sistémico. Quando muda a forma como a energia é consumida, todo o sistema reage.
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— Sou Palestina🇵🇸🇪🇭 (@soupalestina) March 24, 2026
Menos gasolina, mais estabilidade económica
Segundo a análise publicada na Energy Policy, uma adoção ampla de carros elétricos até 2035 poderia reduzir o gasto energético dos agregados familiares em mais de 6%.
Dentro dessa poupança, o combustível representa uma parte relevante, com uma queda superior a 4% no preço na bomba.
Não é necessário que toda a gente tenha um carro elétrico para sentir o impacto. Na verdade, acontece o contrário: mesmo quem continuar a utilizar veículos de combustão beneficia. Porquê? Porque ao reduzir-se a procura global de gasolina, o preço desce.
Um efeito bastante direto. Menos pressão sobre o mercado do petróleo, mais margem para os consumidores.
Além disso, o estudo aponta para uma redução de aproximadamente 7% nas importações de petróleo, o que reforça a segurança energética. Em paralelo, o petróleo que deixa de ser consumido internamente pode ser direcionado para exportação, aumentando as receitas energéticas do país.
O efeito dominó da eletrificação
Um dos aspetos mais interessantes do estudo é aquilo que denomina de “efeito dominó” tecnológico.
O crescimento do mercado de veículos elétricos impulsiona a inovação nas baterias. E isso não se fica apenas pelos transportes. As melhorias no armazenamento de energia acabam por se estender a todo o sistema elétrico.
Mais baterias, mais baratas e mais eficientes.
Isso facilita algo essencial: armazenar energia renovável quando existe excedente (por exemplo, em períodos de elevada produção solar) e utilizá-la quando necessário. Resultado: uma rede elétrica mais flexível e menos dependente de fontes fósseis.
Coloca-se ainda a hipótese de que o preço da eletricidade doméstica possa estabilizar ou até descer ligeiramente, compensando o aumento do consumo elétrico associado ao carregamento de veículos.
Não é imediato, mas a tendência está definida.
Benefícios desiguais, mas com impacto social
O estudo introduz uma nuance importante: os benefícios não são distribuídos de forma exatamente igual.
Os agregados com maiores rendimentos poderão reduzir o seu gasto energético em cerca de 6,4%, enquanto os de menores rendimentos, que provavelmente continuarão a usar veículos de combustão durante mais tempo, poderão poupar até 6,6%.
Um dado curioso. E relevante. Isto sugere que a eletrificação dos transportes, devidamente acompanhada por políticas públicas, pode ter um efeito redistributivo positivo. Não perfeito, mas significativo.
Políticas públicas: o fator que muda tudo
É aqui que o cenário se torna mais incerto.
O estudo alerta que estes benefícios dependem em grande medida das políticas de apoio: incentivos à compra, normas de eficiência, regulamentação de emissões… Sem esse enquadramento, a transição perde ritmo.
Nos Estados Unidos, por exemplo, a retirada de algumas medidas e o questionamento de normas mais ambiciosas poderão travar parte destes avanços.
E isto tem uma leitura clara: a transição energética não acontece por si só. Precisa de direção.
Alguns estados continuam a apostar na proibição da venda de carros a combustão a partir de 2035, uma linha que também se observa na Europa com a regulamentação comunitária sobre emissões. Mas quando as estratégias são fragmentadas, os resultados também o são.
Não pode haver uma adoção massiva rapidamente pois não há infraestrutura de carregamento suficiente, e não aparece da noite para o dia. Estas adoções têm de ser graduais. Em países como a Noruega com um parque elétrico enorme, há dificuldades no carregamento, os postos estão sempre cheios.
E aquela malta que esteve na semana passada horas para abastecer “gasóil”? Haverá falta de bombas de combustível?
Pronto, porreiro, malta que anda montada em guito, siga comprar carros, depois avisem os outros mortais ok?
Obrigado
4% …. ou seja, 8 centimos …wowww
Não, não baixaria nada. Como diria o outro, “isto está muito bem cozinhado por grandes cozinheiros”
Nunca irá haver uma adesão massiva em Portugal. O carregamento continua e continuará a ser o grande problema para quem não vive numa vivenda. Ainda mais nas grandes cidades em que já há um problema crónico de estacionamento para os residentes. Quanto mais conseguirem fazer o carregamento a nível pessoal sem pagarem valores equivalentes a encherem um depósito de gasolina/gasóleo.