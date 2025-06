BYD aposta na Europa: fábrica na Hungria vai utilizar aço europeu

Reforçando a aposta que tem já feito na Europa, a BYD decidiu a favor de uma empresa europeia para o fornecimento de aço para a sua fábrica na Hungria. Esta infraestrutura começará a produzir veículos no final do ano.

A BYD selecionou a empresa austríaca voestalpine como principal fornecedora de aço para a sua primeira fábrica de automóveis na Europa, em Szeged, na Hungria.

Apresentado oficialmente em Viena, o acordo permitirá à voestalpine fornecer aço laminado a partir da sua fábrica em Linz para a produção de carroçarias e painéis exteriores dos veículos da BYD.

A escolha do fornecedor europeu, que marca um reforço na estratégia de produção local da fabricante chinesa, deve-se essencialmente a dois fatores:

Proximidade geográfica;

Reputação de qualidade do aço austríaco.

Além da escolha de uma fábrica europeia para fornecimento do aço para os seus carros, a BYD partilhou que as instalações da marca na Hungria estarão prontas no final de 2025. Estas destinar-se-ão a fabricar veículos "na Europa, para a Europa".

BYD expande-se na Europa

Conforme informámos, além desta infraestrutura, a BYD estabelecerá a sua sede europeia e um centro de Investigação & Desenvolvimento, também na Hungria, em Budapeste, reforçando o seu compromisso de longo prazo com o mercado europeu.

Segundo Stella Li, vice-presidente executiva da BYD, este acordo "demonstra que viemos para a Europa para ficar", mostrando que o objetivo da marca passa por ser vista como uma fabricante europeia, nos próximos cinco anos. Para a BYD, cada fornecedor local representa um novo passo nessa direção.

Entretanto, a BYD revelou ainda que a Áustria será o primeiro mercado europeu onde implementará a sua tecnologia V2H - Vehicle to Home, permitindo que os proprietários passem energia do carro elétrico para a casa.

Este projeto vai ser desenvolvido por um parceiro local, aproveitando a elevada penetração da energia solar nas residências austríacas. O objetivo é que comece no início de 2026, com a chegada dos Hipercargadores da BYD à Europa, com 1000 kW de potência e capacidade para carregar 400 km de autonomia em 5 minutos.