Energia solar não é só mais uma fonte de energia. Para Elon Musk, “é tudo”!

Além dos carros elétricos, a Tesla assegura uma presença forte no setor da energia. Numa entrevista recente, o diretor-executivo da empresa, Elon Musk, afirmou que a energia solar não é apenas mais uma fonte de energia, mas a base de todos os futuros sistemas energéticos.

Numa conversa com o empreendedor Peter Diamandis, Elon Musk descreveu outras fontes de energia como comparativamente triviais, dizendo que são como "um homem das cavernas a atirar uns ramos secos para o fogo".

Assim, o empresário acredita que debates sobre melhorias incrementais em fontes de energia não solares perdem a perspetiva da escala.

Potência chinesa e aviso aos Estados Unidos

Foi com a escala como mote que surgiu o nome da China. O diretor-executivo da Tesla e da SpaceX elogiou a execução do país asiático na produção solar, considerando o seu progresso "incrível" e "espantoso".

Além disso, referiu estimativas de que a capacidade de produção solar da China ronda agora os 1500 gigawatts por ano, num valor que, se correto, supera a produção anual da maioria dos outros países juntos.

Reforçando o poderio chinês e alertando os Estados Unidos para a desvalorização do seu potencial nesta matéria, Musk referiu que a abundância energética é um pré-requisito para tudo o resto, como crescimento económico, desenvolvimento de Inteligência Artificial (IA) e competitividade nacional.

Tesla e SpaceX participam na visão de Musk para o futuro da energia

Segundo ele, conforme citado, as suas empresas são um reflexo da importância que dá à energia solar: a Tesla e a SpaceX já estão a expandir-se neste campo, com Musk a posicioná-las como peças inaugurais de algo muito maior.

Durante a entrevista, Musk não se focou nos obstáculos impostos pelo curto prazo, como entraves regulamentares, limitações da rede ou desafios económicos, mas antes no resultado final: como devem ser os sistemas energéticos se a humanidade se quiser focar na abundância em vez da escassez.

De qualquer forma, ficamos com a ideia clara de que um dos homens mais ricos do mundo e evidente fazedor, acredita que energia, IA e espaço estão a convergir, e prevê que a energia solar estará no centro dessa convergência.

Recorde: