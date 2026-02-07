Segurança Social: já pode criar subcontas para acesso no Portal

Para uma gestão mais profissional e organizada, já não precisa de partilhar a palavra-passe principal da sua empresa. No Portal da Segurança Social já criar subcontas para acesso.

Ao criar uma ou mais subcontas no Portal da Segurança Social, permite que cada trabalhador da sua empresa tenha as sua próprias credenciais individuais e personalizadas. Mais organização, a mesma segurança:

ã Defina e controle quem acede ao portal de forma independente, de acordo com as funções de cada trabalhador

ç Reforce a proteção da informação da sua empresa ao eliminar a partilha de palavras-passe

Saiba exatamente quem realizou cada operação no portal, garantindo um histórico claro das ações efetuadas. Garanta mais segurança e controlo no dia a dia do seu negócio. Utilize esta funcionalidade na sua área reservada no Portal da Segurança Social.



Como criar subcontas na Segurança Social Direta

Na área de acessos da Segurança Social Direta, deve selecionar a opção “Gestão de acessos” e depois:

Clicar em “Adicionar utilizador” Registar os dados do novo utilizador (nome, email e número de telemóvel) Inserir a data de início e de fim em que a subconta fica ativa Clicar em “Seguinte: Resumo” Verificar a informação Clicar em “Adicionar utilizador”

O novo utilizador vai receber um email com um código para ativar a conta. Tem o limite máximo de 1 hora para ativar a conta.

Na SSD o novo utilizador deve aceder à área de autenticação e:

Clicar em “Ativar conta” No tipo de conta, selecionar “Outro” Inserir o código de ativação que recebeu por email Clicar em “Confirmar código de ativação” Alterar a palavra-passe e clicar em “Confirmar a palavra-passe”

Segurança Social