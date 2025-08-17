Verão em segurança: 5 serviços digitais com informação importante

Felizmente, hoje em dia, existem vários serviços digitais que nos dão informações privilegiadas. Com Portugal a ser fustigado com o calor, hoje apresentamos 5 serviços digitais para ter nos favoritos, pois disponibilizam informação importantes.

#1 - Portal do IPMA

O IPMA é o organismo responsável por monitorizar e estudar as áreas do mar, meteorologia, sismologia e climatologia em Portugal. O IPMA fornece previsões meteorológicas, alertas de fenómenos extremos, informações sobre qualidade do ar, além de monitorizar a atividade sísmica e oceânica.

IPMA

#2 - QualAR: Saiba já como está a qualidade do AR na sua zona

Acedendo ao portal QualAr, é possível saber de imediato a qualidade do ar numa determinada zona. O utilizador pode ver ainda um histórico diário, mensal e anual por zona.

Pode escolher a estação e tipo de estação, assim como o tipo de área.

A avaliação da qualidade do ar, nas zonas e aglomerações do país, é efetuada recorrendo a redes de Medição da Qualidade do Ar, constituídas por estações de monitorização da qualidade do ar (EMQAr), geridas pelas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da região onde se inserem e pelas Direções Regionais do Ambiente dos Açores e Madeira (DRA).

qualar

#3 - Info água: informação sobre a qualidade da água das praias

O Info Água é uma plataforma digital lançada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que permite acompanhar, de forma gratuita e atualizada, várias temáticas relacionadas com a água em Portugal.

O portal Info Água é mais do que um canal de dados — é uma ferramenta de segurança, educação e sustentabilidade.

Info Água

#4 - GelAvista: informe e esteja informado sobre alforrecas

Este portal GelAvista foi lançado em fevereiro de 2016, e o objetivo é envolver a comunidade no desenvolvimento da ciência, colmatando assim a falta de conhecimento sobre as espécies que ocorrem em Portugal.

Se viu algum organismo gelatinoso na nossa costa, pode reportar através das apps móveis disponíveis aqui.

GelAvista

#5) SIFoR: Sistema de Informação de Fogos Rurais

O SIFoR – Sistema de Informação de Fogos Rurais – é um sistema português que centraliza e gere a informação relativa aos incêndios rurais, permitindo a recolha, tratamento, análise e partilha de dados entre entidades responsáveis pela gestão florestal, proteção civil e segurança.

SIFoR

E são estes os serviços que tínhamos para sugerir hoje. Se conhecerem outros úteis, partilhem nos comentários.