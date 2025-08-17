E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, analisámos os earbuds Huawei FreeBuds 6, falámos do primeiro ecrã Micro RGB do mundo, do arranque dos primeiros Jogos Mundiais de robôs humanoides, e muito mais.

Uma das frentes que a China procura dominar é a da robótica, especialmente a humanoide. Recentemente, num passo que se pode descrever como arrojado, o país abriu um Robot Mall, um centro comercial totalmente dedicado aos robôs humanoides, em Pequim.

A Huawei volta a apostar no segmento de áudio com os FreeBuds 6, uns auriculares sem fios que apostam num formato diferente do habitual. O design open-fit, aliado a uma ficha técnica interessante, promete uma experiência sonora confortável e distinta. Mas será que os FreeBuds 6 cumprem o que prometem? Fomos testá-los ao detalhe e trazemos a resposta.

A Garmin reforça a sua presença no mundo das corridas ao adquirir a MyLaps, empresa líder em tecnologia de cronometragem desportiva. Esta união promete transformar a forma como os tempos oficiais e os registos pessoais são captados, oferecendo aos atletas dados mais precisos e integrados diretamente nos seus dispositivos.

Eis o regresso de um herói simplesmente idolatrado pelos fãs de jogos de plataformas e jogadores Nintendo: Donkey Kong. Com efeito, o grande e simpático gorila encontra-se de volta com Donkey Kong Bananza, para a Nintendo Switch 2, naquele que corresponde ao primeiro jogo Donkey Kong desenvolvido internamente pela Nintendo em muito tempo. Já o experimentámos

A procura por fontes de energia limpa e sustentável continua a ser um dos maiores desafios da atualidade. As células de combustível de hidrogénio surgem como uma alternativa promissora aos combustíveis fósseis, mas a sua implementação prática tem sido dificultada por barreiras tecnológicas e económicas significativas. Contudo, este recente avanço poderá levar a uma mudança no tema.

Com o objetivo de revolucionar a tecnologia de televisão premium, a Samsung lançou o primeiro ecrã do mundo com Micro RGB. A marca sul-coreana explicou o que esta tecnologia tem de diferenciador.

A Toyota está prestes a mudar o rumo da mobilidade elétrica com uma ideia pouco convencional: um carro elétrico que leva motor de combustão, mas não para mover as rodas. O objetivo? Eliminar a ansiedade da autonomia e dar um passo diferente no caminho para os 100% elétricos.

Segundo um código interno descoberto por programadores, a Apple deverá lançar ainda em 2025 uma nova Apple TV 4K com o chip A17 Pro, o mesmo que equipa os iPhone 15 Pro, marcando uma subida de performance significativa em relação ao atual modelo com A15 Bionic.

Um novo dispositivo para cancro da bexiga administra quimioterapia diretamente na bexiga ao longo do tempo, evitando longas sessões de tratamento. Em forma de pretzel, o novo sistema de libertação de medicamentos eliminou tumores em 82% dos pacientes.

A engenharia robótica assistiu a um avanço gigante vindo da Dinamarca, onde a linha que separa os veículos aéreos e subaquáticos se tornou mais ténue. Um grupo de estudantes desenvolveu um drone anfíbio, capaz de transitar de forma fluida entre o voo e a submersão.

O Reino Unido acaba de receber aquele que é apontado como o computador quântico mais avançado do mundo. Chamado Quartet e desenvolvido pela Oxford Ionics, o sistema promete resolver problemas impossíveis para a computação convencional, consumindo menos energia do que uma simples chaleira elétrica. A chegada deste equipamento marca um passo decisivo para colocar a computação quântica ao serviço de desafios científicos e industriais de grande escala.

Em Pequim, está a decorrer uma competição desportiva no mínimo invulgar. Trata-se dos primeiros Jogos Mundiais de robôs humanoides, um evento que coloca centenas de máquinas a competir em disciplinas que vão do atletismo a tarefas de serviço.