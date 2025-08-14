Nova Apple TV 4K em 2025 com chip A17 Pro: a revolução silenciosa está a chegar

Segundo um código interno descoberto por programadores, a Apple deverá lançar ainda em 2025 uma nova Apple TV 4K com o chip A17 Pro, o mesmo que equipa os iPhone 15 Pro, marcando uma subida de performance significativa em relação ao atual modelo com A15 Bionic.

Chip A17 Pro: salto de performance e suporte à Apple Intelligence

O chip A17 Pro representa uma nova geração de SoC da Apple, construído em processo de 3 nm, com CPU de seis núcleos e GPU capaz de ray-tracing, além de um Neural Engine potente.

Este upgrade de hardware não só promete um desempenho substancialmente melhor, com melhorias estimadas entre 15 % a 30 % em CPU e GPU, como habilita a Apple Intelligence, com suporte a modelos de linguagem e funcionalidades de IA tanto locais como na cloud.

Apple TV: conectividade, interação smart e... o preço!

Além do novo processador, o modelo deverá incluir um chip próprio da Apple para Wi-Fi e Bluetooth, com potencial suporte à norma Wi-Fi 6E (ou até Wi-Fi 7) e Bluetooth 5.3, melhorando o desempenho em redes com muitos dispositivos e reforçando o papel da Apple TV como hub de automação com Matter e Thread.

No que toca ao valor de venda, a nova Apple TV 4K poderá vir com um preço inicial abaixo de 100 USD (cerca de 85 euros, mas a preços para o mercado americano), inferior ao modelo atual (que começa nos 129 dólares), numa estratégia orientada para alargar o alcance do produto.

Segundo rumores, em Portugal, o preço desta nova deverá rondar os 119 €, tornando-a uma opção mais competitiva no mercado.

Possíveis extras inovadores

Há rumores que apontam para funcionalidades ainda mais ambiciosas: uma câmara integrada para FaceTime e controlo por gestos inspirado nas Apple Vision Pro, o que transformaria a Apple TV num dispositivo híbrido entre streaming e smart display.

O lançamento deverá ocorrer entre setembro e dezembro de 2025, possivelmente durante o evento dos iPhone 17 ou numa apresentação própria mais tarde no ano.

Em resumo...

A nova Apple TV 4K de 2025 representa uma evolução notável, com o chip A17 Pro, integração com Apple Intelligence, conectividade reforçada e um preço mais acessível.

Embora não introduza uma mudança radical no formato, este modelo parece estrategicamente desenhado para expandir a sua adoção, especialmente para quem ainda não possui um, ao mesmo tempo que se prepara para um futuro mais inteligente e interativo.