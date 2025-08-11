Huawei FreeBuds 6: conforto, estilo e qualidade num design único

A Huawei volta a apostar no segmento de áudio com os FreeBuds 6, uns auriculares sem fios que apostam num formato diferente do habitual. O design open-fit, aliado a uma ficha técnica interessante, promete uma experiência sonora confortável e distinta. Mas será que os FreeBuds 6 cumprem o que prometem? Fomos testá-los ao detalhe e trazemos a resposta.

Um design fora do comum

Ao tirar os FreeBuds 6 da caixa, é impossível não reparar no seu formato invulgar. Os auriculares têm um visual futurista e, ao contrário dos modelos in-ear tradicionais, assentam fora do canal auditivo.

Este tipo de encaixe open-fit oferece maior conforto para quem não gosta da sensação de vedação, e o seu peso leve ajuda a esquecer que estão a ser usados.

O estojo de carregamento também merece destaque. Com um design arredondado e acabamento mate, cabe facilmente no bolso e tem um aspeto moderno. A caixa inclui ainda adaptadores de silicone que ajudam a fixar melhor os auriculares, sobretudo durante treinos ou corridas, adaptando-se a cada utilizador de forma única.

Funcionalidades e controlo por gestos

A utilização é feita por toques e gestos nas hastes dos auriculares. É possível reproduzir, pausar, mudar de faixa ou ajustar o volume apenas com toques simples, duplos ou deslizamentos.

Os controlos funcionam bem, mas por vezes a resposta não é imediata, exigindo alguma habituação.

Os FreeBuds 6 suportam conexão multiponto por Bluetooth 5.2, o que significa que podem estar ligados a dois dispositivos ao mesmo tempo. É útil, por exemplo, para alternar entre o telemóvel e o portátil. Têm também certificação IP54 contra salpicos e pó.

Especificações técnicas reforçadas

Estes auriculares estão equipados com dois drivers. Um de 11 mm e outro planar, uma combinação pouco comum neste segmento. Oferecem suporte para os codecs SBC, AAC, LDAC e ainda o L2HC 4.0, exclusivo para dispositivos Huawei com EMUI 15 ou superior.

A faixa de resposta de frequência anunciada vai dos 14 Hz aos 48 kHz. São números impressionantes, embora a perceção real dependa sempre da música e do ouvido de cada utilizador.

Qualidade de som que depende muito da app

De origem, o som é nítido, mas algo limitado em graves, e com agudos que podem soar um pouco agressivos. Felizmente, através da app Huawei AI Life, é possível mudar radicalmente a experiência.

O preset “Hi-Fi Live” melhora o equilíbrio, reforça os graves e suaviza os agudos, oferecendo um perfil mais agradável e detalhado.

A app permite ainda criar equalizações personalizadas e a sua instalação em Android é algo muito simples. Transformam completamente estes auscultadores e o sim fica ainda mais cristalino. Vale a pena instalar pois o salto de qualidade compensa.

Redução de ruído não é perfeita, mas é funcional

Apesar do design aberto, a Huawei implementou um sistema de redução de ruído ambiente. Não é cancelamento ativo no verdadeiro sentido da palavra, até porque não há vedação física.

Ainda assim, consegue atenuar ruídos constantes como o ar condicionado ou o trânsito leve. Sons mais agudos, como vozes ou cliques, continuam audíveis.

Autonomia: Aceitável, mas não deslumbra

A autonomia dos FreeBuds 6 varia conforme o modo utilizado. Com a redução de ruído ativa, rondam as 4 horas de utilização contínua, que podem chegar às 5,5 horas com a função desligada. Com o estojo, o tempo total sobe para 24 a 32 horas, dependendo do modo (qualidade ou estabilidade de conexão).

Não são números de topo, mas devem ser suficientes para a maioria dos dias de uso moderado.

Afinal para quem São os FreeBuds 6?

Os Huawei FreeBuds 6 são perfeitos para quem procura auriculares confortáveis, com um design discreto e leve, ideais para longas sessões de audição sem fadiga. O formato open-fit pode não agradar a todos, mas para quem prefere liberdade no ouvido, são uma excelente opção.

A qualidade de som é muito boa, desde que se use a app AI Life, e a conectividade multiponto facilita o dia a dia. No entanto, a autonomia podia ser um pouco melhor e a redução de ruído está longe do que se espera de modelos com ANC. Ainda assim, cumpre na íntegra o que se esperava

Huawei FreeBuds 6: veredicto final

Os FreeBuds 6 são uma proposta sólida para utilizadores que valorizam conforto e estilo, garantindo uma imagem única graças ao seu formato. É um modelo diferente, com muitas surpresas positivas. O seu preço na loja online da Huawei é de 159 €.

Huawei FreeBuds 6

Huawei FreeBuds 6: galeria de imagens