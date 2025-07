Uber tem uma nova versão da app desenhada para os idosos

A Uber facilitou largamente o processo das boleias, tornando-o tão simples quanto aceder a um smartphone e pedir um carro, sem grandes interações ou complicações. No sentido de simplificá-lo ainda mais, nomeadamente para os clientes mais velhos, a empresa lançou uma versão do seu serviço desenhada para os idosos.

Até 2030, quase 1 em cada 6 pessoas em todo o mundo terá 60 anos ou mais. À medida que esse número cresce, cresce, também, a necessidade de criar formas simples e confiáveis de manter os mais velhos conectados.

Por este motivo, a Uber lançou contas para idosos. Num comunicado, a empresa anuncia uma experiência Uber mais simples, projetada especialmente para os mais velhos: texto maior, menos botões e instruções fáceis de seguir.

O transporte é uma das maiores barreiras à independência à medida que as pessoas envelhecem. Soluções como as contas para idosos da Uber ajudam a quebrar essa barreira, oferecendo uma maneira simples e flexível para os idosos chegarem onde precisam, sem ter de depender sempre de outras pessoas.

Disse Silvia Candamil Neira, vice-presidente da Iniciativa Global sobre Envelhecimento e Longevidade, partilhando que "trata-se de dignidade, liberdade e manter-se conectado às pessoas e aos lugares que mais importam".

Contas da Uber especialmente desenhadas para os idosos

As contas para idosos fazem parte do recurso Perfis de família da Uber, permitindo que as famílias ajudem o idoso a criar uma conta e ofereçam suporte quando necessário.

Conforme descrito pela Uber, para criar uma conta sénior, um utilizador precisa apenas de convidar o idoso a juntar-se ao seu perfil familiar. Este convite pode ser enviado por mensagem de texto, com um link para descarregar a aplicação e criar a sua conta (se ainda não tiver a aplicação).

A partir daí, pode solicitar viagens por conta própria ou obter ajuda da família quando necessário.

Para os idosos que preferem viajar de forma independente, a Uber lançou, também, um modo Simples da sua plataforma, que oferece a mesma experiência, mas simplificada, descartando a necessidade de um perfil familiar.

Este modo Simples pode ser ativado na secção Conta da app da Uber.

Já disponíveis nos Estados Unidos, as duas funcionalidades que procuram simplificar as viagens chegarão, também, aos seguintes países:

Portugal

Taiwan

Hong Kong

Índia (apenas modo Simples)

Brasil

México

Chile

França

África do Sul

A experiência simplificada da Uber oferece ao idoso acesso a locais guardados, como a sua casa ou o consultório médico; facilidade de pagamento; atualizações de viagem, para que os familiares possam acompanhar o progresso; e suporte, quando necessário, prestado pelos familiares.