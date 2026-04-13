Novos radares de trânsito multam quem viaja sozinho no carro

A fiscalização rodoviária está a entrar numa nova fase com a chegada de radares capazes de detetar o número de ocupantes dentro de um veículo. A medida, já confirmada para alguns corredores de alta ocupação, levanta questões sobre privacidade, mobilidade e futuras regras de circulação.

Segundo informações avançadas pela imprensa espanhola, a Direção-Geral de Tráfego (DGT) - Espanha - está a preparar a instalação de sistemas de controlo em carris BUS-VAO, começando pela autovía A-2, em Madrid. Estes corredores são destinados a veículos com mais de um ocupante, transportes públicos, motociclos e veículos de emergência.

Como funcionam estes “radares de ocupação”?

A grande novidade está na tecnologia. Em vez de fiscalizar apenas velocidade ou matrícula, estes novos sistemas conseguem identificar quantas pessoas vão dentro do automóvel.

Entre as tecnologias apontadas estão:

câmaras inteligentes com análise de imagem;

sensores térmicos capazes de detetar calor no interior do veículo;

sistemas automáticos de leitura e cruzamento de dados.

O objetivo é garantir que apenas veículos com ocupação mínima permitida circulam nas faixas BUS-VAO.

Caso um veículo seja detetado a circular sozinho numa via onde são exigidos dois ou mais ocupantes, a infração será registada automaticamente, sem necessidade de intervenção policial direta.

As coimas poderão rondar valores próximos dos 200 euros, de acordo com casos semelhantes já aplicados noutros sistemas de fiscalização em Espanha.