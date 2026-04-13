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Novos radares de trânsito multam quem viaja sozinho no carro

· Motores/Energia 12 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. R says:
    13 de Abril de 2026 às 18:17

    Tristeza

    Responder
  2. David Guerreiro says:
    13 de Abril de 2026 às 18:21

    É só colocar um boneco insuflável no banco do do passageiro e certamente passa o radar

    Responder
  3. Artilheiro says:
    13 de Abril de 2026 às 18:41

    Qual é a pancada de ser uma, ou mais pessoas?
    Queres ver, que se o autocarro for vazio, também é multado.

    Responder
  4. Rafael says:
    13 de Abril de 2026 às 18:44

    Quem não deve não teme.

    Responder
  5. Pimmed says:
    13 de Abril de 2026 às 19:16

    Isso não é novo.

    Estado de Washington e Califórnia tem isso implementado há mais de uma década .

    Preciso lembrar que há estradas críticas que não podem ser alargadas, estas políticas simplesmente tentam diminuir o número de carros a passar na mesma estrada.

    Ps: Oxford já usa AI para multar carros que passam pela faixa de autocarro.

    Responder

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