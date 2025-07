Novidades no Prime Video para julho de 2025

Apesar de o calor extenuante pedir mergulhos, há quem prefira refugiar-se no sofá, mantendo-se fresco e fora do sol. Assim sendo, com o início de julho, já são conhecidas as estreias do Prime Video que poderão fazer companhia aos mais caseiros.

Com muitas novidades gratuitas, nomeadamente o clássico português Rebelde Way, o Prime Video vai disponibilizar títulos para compra, como Thunderbolts, que estreou recentemente nos cinemas, e Drop.

Espreite as estreias gratuitas para o mês de julho.

Dia 1 - As Cinquenta Sombras Mais Negras (filme)

Enquanto Christian enfrenta os seus próprios demónios, Anastasia tem de lidar com a inveja e a raiva das mulheres que fizeram parte do passado dele.

Dia 1 - Hércules (filme)

Após completar os seus lendários doze trabalhos, Hércules tenta viver como mercenário.

Contudo, a sua coragem é posta à prova quando é contratado por um rei da Trácia e pela sua filha para derrotar um senhor da guerra tirano.

Dia 2 - Heads of State (filme)

Nesta comédia de ação, o primeiro-ministro britânico Sam Clarke (Idris Elba) e o Presidente dos EUA, Will Derringer (John Cena), têm uma rivalidade pouco amigável e pública que põe em risco a "relação especial" dos dois países.

Mas quando se tornam alvo de um poderoso e implacável adversário estrangeiro, que se revela um rival acima das forças de segurança dos dois líderes, são forçados a confiar um no outro.

Aliando-se à brilhante agente do MI6, Noel Bisset (Priyanka Chopra Jonas), têm de fugir e encontrar uma forma de trabalhar em conjunto para impedir uma conspiração global que ameaça todo o mundo livre.

Dia 9 - Ballard (série)

A inspetora Renee Ballard, do Departamento de Polícia de Los Angeles, lidera uma nova divisão dedicada à reabertura de casos arquivados.

Dia 11 - Rebelde Way (série)

No colégio Prestige, quatro alunos muito diferentes unem-se pelo amor à música e formam a banda RBL.

Enquanto enfrentam os desafios da adolescência e de uma sociedade secreta que quer manter a elite intocável, lutam por justiça, liberdade e pelos seus sonhos.

Dia 16 - O Verão em que me Apaixonei - 3.ª Temporada (série)

Este drama multigeracional gira em torno de um triângulo amoroso entre uma jovem e dois irmãos, a relação em mudança entre mães e filhos e o poder de uma forte amizade feminina.

É uma história de amadurecimento sobre o primeiro amor, o primeiro desgosto e a magia de um verão perfeito.

Dia 17 - Last Breath (filme)

Baseado numa história verídica, acompanha um grupo de mergulhadores experientes numa corrida contra o tempo para resgatar um colega preso a 90 metros de profundidade no oceano, enfrentando as forças da natureza.

Dia 18 - Juegos De Seducción (filme)

Um grupo de finalistas de uma escola secundária junta-se para expor e derrubar um sistema de admissão universitário manipulado.

Dia 24 - Bad Genius (filme)

Dia 25 - Borderlands (filme)

Lilith, uma caçadora de recompensas, regressa a Pandora para encontrar a filha desaparecida de Atlas.

Com uma equipa de desajustados, enfrenta perigos mortais para salvar o universo - e uns aos outros.

Dia 30 - War of the Worlds (filme)

Um filme de ficção científica realista, na linha de District 9, que aborda temas como privacidade versus vigilância.

Dia 31 - Imaculada (filme)

Cecilia, uma freira americana, chega a um convento isolado em Itália, onde descobre segredos sombrios e horrores ocultos.

Dia 31 - Bad Boys: Tudo ou Nada (filme)

Quando descobrem que o seu falecido capitão de polícia pode estar envolvido com cartéis de droga, os polícias de Miami Mike Lowrey e Marcus Burnett embarcam numa missão perigosa para provar a sua inocência.