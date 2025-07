Trump diz que está a pensar deportar Musk. Está feia a relação dos dois!

Elon Musk ameaça novamente criar um novo partido político e a fazer frente, nas primárias, aos republicanos que votem a favor do projeto de orçamento de Trump. Está feia a troca de "galhardetes"!

O presidente Donald Trump e Elon Musk voltaram a estar no centro das atenções devido à disputa sobre o projeto de lei de política interna “grande e bonito”, com o presidente a dizer aos jornalistas, na terça-feira, que “vamos ter de dar uma olhadela” à possibilidade de deportar o bilionário.

Trump também propôs atacar Musk através do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), afirmando:

Talvez tenhamos de pôr o DOGE em cima do Elon. Sabem o que é o DOGE? O DOGE é o monstro que pode ter de voltar e comer o Elon.

Musk tem sido um crítico de longa data do projeto de orçamento de Trump, que diz rejeitar porque aumentará o défice orçamental.

No entanto, a proposta de eliminação dos créditos fiscais para veículos elétricos, que beneficiam a Tesla, onde Elon Musk é CEO, deverá também desempenhar um papel nesta oposição.

Depois de os dois trocarem insultos no início de junho, ambos recuaram das discussões públicas, e Musk apagou algumas das suas publicações na X, outra das suas empresas, que ligavam Trump a Jeffrey Epstein, um criminoso sexual condenado.

Na noite de segunda-feira, enquanto o Senado dos EUA tentava aprovar o projeto através de uma “vote-a-rama”, Musk voltou a publicar na X. Reiterou a ameaça de desafiar politicamente quem apoiasse a proposta e disse:

Se este projeto de despesa insano passar, o Partido América será criado no dia seguinte.

Trump respondeu na Truth Social, sugerindo que o DOGE (que Musk liderava antes de se afastar publicamente em maio) poderia cortar os subsídios às empresas de Musk.

Sem estes subsídios, disse Trump, “o Elon provavelmente teria de fechar a loja e voltar para casa, para a África do Sul.”

Resposta completa de Trump, publicada na Truth Social:

Elon Musk sabia, muito antes de me apoiar tão fortemente para presidente, que eu era fortemente contra o Mandato dos Veículos Elétricos. É ridículo, e sempre foi uma parte importante da minha campanha. Os carros elétricos são bons, mas ninguém deve ser forçado a ter um. O Elon talvez receba mais subsídios do que qualquer ser humano na história, de longe, e sem subsídios, o Elon provavelmente teria de fechar a loja e voltar para casa, para a África do Sul. Nada de mais lançamentos de foguetões, satélites ou produção de carros elétricos, e o nosso país pouparia uma FORTUNA. Talvez devêssemos mandar o DOGE investigar isto a fundo? MUITO DINHEIRO A SER POUPADO!!!