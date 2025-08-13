Samsung quer revolucionar os televisores com o primeiro ecrã com Micro RGB do mundo

Com o objetivo de revolucionar a tecnologia de televisão premium, a Samsung lançou o primeiro ecrã do mundo com Micro RGB. A marca sul-coreana explicou o que esta tecnologia tem de diferenciador.

As televisões de grande dimensão têm duas limitações principais: o redimensionamento da imagem e o preço. Para resolvê-los, a Samsung apresentou a tecnologia Micro RGB. Além de reduzir o preço para além das 90 polegadas, esta mantém uma qualidade de imagem notável.

Numa nota sobre o lançamento, a Samsung descreveu a sua novidade como "o primeiro ecrã do mundo a apresentar uma retroiluminação LED RGB em microescala por trás de um grande ecrã de 115 polegadas".

Este ecrã inovador estabelece uma nova referência em termos de precisão de cor, contraste e visualização imersiva no segmento de televisores ultra premium.

Segundo a empresa, o Micro RGB é construído com base na tecnologia Micro RGB proprietária da Samsung, que organiza micro LED RGB vermelhos, verdes e azuis controlados individualmente - cada um com menos de 100 micrómetros (µm) de tamanho - num padrão ultrafino atrás do ecrã.

Ao contrário da retroiluminação convencional, a arquitetura permite o controlo preciso de cada LED RGB vermelho, verde e azul.

Conforme explicado por Taeyong Son, vice-presidente executivo e chefe da equipa de P&D da divisão de Visual Display (VD) da Samsung Electronics, o "Micro RGB alcança uma precisão sem precedentes no controlo de LED RGB do tamanho de micrómetros, elevando o padrão de precisão de cor e contraste em ecrãs de consumo".

Com o lançamento, a Samsung quer definir o padrão no mercado de TV ultra premium de grande porte e reforçar o seu compromisso com a inovação em ecrãs de última geração, segundo Son.

Samsung não deixou a IA de lado

Protegido pelo Samsung Knox, o Micro RGB é alimentado pelo sistema Micro RGB AI da Samsung, que utiliza processamento de Inteligência Artificial para otimizar totalmente a imagem e o som.

Segundo a empresa sul-coreana, esta tecnologia analisa cada fotograma em tempo real e otimiza automaticamente a saída de cor para uma imagem mais realista e envolvente.

Com o sistema de IA, o Micro RGB Color Booster Pro reconhece cenas com tons de cor opacos e melhora de forma inteligente as cores em todo o conteúdo para uma experiência de visualização mais vívida e envolvente.

Além de minimizar os reflexos, mesmo em condições de iluminação intensa, o Micro RGB da Samsung possui Micro RGB Precision Color, garantindo que as cores são reproduzidas conforme pretendido, para máxima precisão e vivacidade.

Com o Samsung Vision AI integrado, o Micro RGB da Samsung integra as mais recentes tecnologias de IA de ponta, incluindo imagem e som com IA, e um assistente de voz Bixby mais inteligente, alimentado por IA generativa, que oferece uma experiência mais conversacional e personalizada para os utilizadores de TV.

Após a sua estreia na Coreia, o Micro RGB da Samsung está pronto para ser lançado nos Estados Unidos e há planos para um lançamento global. Segundo a Samsung, estão previstos vários tamanhos para responder às necessidades dos clientes.