For All Mankind regressa com salto temporal e nova guerra em Marte. Veja o primeiro trailer

A Apple revelou finalmente o primeiro grande trailer da quinta temporada de “For All Mankind”, uma das séries de ficção científica mais aclamadas da plataforma Apple TV+. O novo avanço confirma aquilo que já se antecipava: a história volta a avançar vários anos no tempo e promete mudar profundamente o equilíbrio entre a Terra e Marte.

A estreia de For All Mankind está marcada para 27 de março de 2026, mais de dois anos depois do final da quarta temporada. Esta é uma das nossas séries preferidas!

For All Mankind: um salto temporal que muda tudo

Fiel à tradição da série, a nova temporada apresenta mais um salto temporal significativo. Depois de uma quarta temporada situada num universo alternativo equivalente a 2003, a narrativa avança agora para o início da década de 2010.

Este avanço permite mostrar uma nova geração de personagens e consequências acumuladas ao longo de décadas de corrida espacial alternativa, iniciada quando a União Soviética chegou primeiro à Lua em 1969.

No trailer, percebe-se que Marte deixou de ser apenas uma missão científica experimental para se tornar uma verdadeira colónia humana, com milhares de habitantes e infraestruturas permanentes.

Marte prospera… mas a Terra quer controlo

O grande conflito da quinta temporada parece centrar-se numa tensão política crescente entre Marte e a Terra.

Após acontecimentos decisivos da temporada anterior, incluindo a captura de um asteroide para garantir recursos à colonização marciana, as potências terrestres procuram recuperar autoridade sobre o planeta vermelho. Tal tentativa de controlo gera resistência entre os colonos, abrindo caminho a um cenário próximo de revolução.

O trailer sugere negociações tensas, disputas ideológicas e uma possível rutura entre os dois mundos, elevando a escala da série para uma verdadeira disputa interplanetária.

Novos protagonistas e personagens envelhecidas

O salto temporal traz também mudanças no elenco e nas dinâmicas familiares.

Personagens centrais regressam mais envelhecidas, incluindo Ed Baldwin, agora com cerca de 80 anos dentro da narrativa. Ao mesmo tempo, surge uma nova geração preparada para assumir protagonismo, incluindo descendentes de figuras históricas da série.

Entre os nomes confirmados estão Joel Kinnaman, Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña e Wrenn Schmidt, acompanhados por novas personagens que prometem alterar alianças e rivalidades.

Apple quer transformar “For All Mankind” numa saga espacial de longo prazo

Desde a estreia em 2019, “For All Mankind” destacou-se por acompanhar décadas de evolução tecnológica e social num universo onde a corrida espacial nunca terminou.

Os criadores já indicaram anteriormente que o plano passa por cerca de sete temporadas, permitindo acompanhar várias gerações até um futuro próximo da atualidade. Paralelamente, a Apple prepara também um spin-off focado no programa espacial soviético.

Com a quinta temporada, a pergunta deixa de ser apenas se a humanidade consegue chegar a Marte. Agora, a questão central passa a ser quem tem o direito de governar o novo mundo.