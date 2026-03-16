“Ficção científica otimista”: $3,5 milhões para mostrar que a IA pode ser a heroína dos filmes

Para mudar a forma como o cinema retrata a Inteligência Artificial, um empreendedor lançou um prémio de 3,5 milhões de dólares para incentivar realizadores a criar filmes de "ficção científica otimista", nas quais a tecnologia surja como aliada da humanidade, em vez de como uma ameaça. O Future Vision XPRIZE é apoiado pela Google.

O engenheiro e médico formado em Harvard que se tornou empreendedor, Peter Diamandis, está a tentar mudar a narrativa adotada pelos filmes relativamente à IA.

Com um novo Future Vision XPRIZE de 3,5 milhões de dólares, o fundo irá promover "ficção científica otimista", oferecendo uma perspetiva inovadora sobre um subgénero do cinema de ficção científica que frequentemente apresenta cenários distópicos.

Apoiado pela Google e pela empresa de gestão de talentos Range Media Partners, através da iniciativa 100 Zeros, o prémio selecionará cinco finalistas para receberem 100 mil dólares em dinheiro.

Future Vision XPRIZE quer filmes de "ficção científica otimista"

Realizadores aspirantes podem submeter trailers de três minutos ou curtas-metragens que retratem "visões positivas do futuro", habilitando-se a ganhar aquele prémio monetário, bem como 2,5 milhões de dólares para transformar a sua ideia num filme de longa-metragem.

Este valor somar-se-á aos 500 mil dólares distribuídos pelos finalistas e aos mais 500 mil dólares adicionais em prémios ainda por revelar, perfazendo o total de 3,5 milhões de dólares oferecidos pelo empreendedor.

Os finalistas apresentarão os seus filmes no Moonshot Gathering de Diamandis, uma nova conferência que o engenheiro e médico irá lançar em setembro, destinada a jovens empreendedores.

Fundador da XPRIZE Foundation, organização responsável pela conceção e operação de grandes competições de incentivo à inovação, Diamandis afirmou esperar que o prémio final aumente à medida que novos patrocinadores se juntem à iniciativa.

Num contexto em que a ansiedade relativamente ao impacto da IA aumenta, Diamandis considera que o novo XPRIZE é mais necessário do que nunca.

À medida que a tecnologia evolui e o receio das pessoas em relação a ela cresce, é preciso, segundo ele, apresentar exemplos mais positivos de como o futuro pode ser.

Desafio-vos a mencionar um filme positivo sobre tecnologia, e se essa for a única imagem que têm do futuro, porque haveriam de querer viver nele?

Disse Diamandis, à Fortune, exemplificando a sua ideia de "ficção científica otimista" com Star Trek: uma obra que retrata colaboração entre seres humanos e tecnologia em vez de conflito.

Quando estava a criar o prémio, Diamandis terá contactado Rod Roddenberry, fundador da Roddenberry Foundation, cujo pai, Gene Roddenberry, criou a série, conseguindo o seu apoio para a ideia.

Histórias têm de ser criadas por seres humanos

Durante mais de 30 anos, Diamandis e a XPRIZE Foundation têm incentivado investigação e desenvolvimento em áreas que vão desde as viagens espaciais ao aumento da esperança de vida saudável dos seres humanos, trabalho que já resultou em 30 prémios e mais de 600 milhões de dólares distribuídos, segundo a Fortune.

Na perspetiva de Diamandis, este novo XPRIZE é uma extensão natural do trabalho da fundação.

De ressalvar que, embora o prémio promova a tecnologia, os filmes submetidos terão de ser criados por humanos: "Não estamos à procura de uma IA que escreva um argumento e de outra IA que faça um filme sem um humano envolvido".

Segundo ele, "isto precisa de ser impulsionado por alguém que tenha uma visão apaixonada de como pode ser um futuro em que valha a pena viver".