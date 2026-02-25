Mozilla já trouxe o botão de controlo da IA para o Firefox

O Firefox 148 foi lançado com mais uma versão estável. A característica mais notável desta atualização é a opção para desativar a IA, que permite aos utilizadores desligar todas as ferramentas de IA com um único clique. A Mozilla garante que, se os utilizadores desativarem esta funcionalidade, esta não será reativada em atualizações futuras.

Novo botão de controlo da IA no Firefox

Os utilizadores apenas precisam de aceder à secção Controlos de IA no menu Definições e ativar a opção para desativar as melhorias. Isto desativa completamente o ChatGPT e outros chatbots na barra lateral, as sugestões de separadores inteligentes e as pré-visualizações de links com IA. Os utilizadores que optarem por desativar o sistema deixarão de receber notificações na aplicação sobre o uso de IA.

Além disso, os modelos de IA locais descarregados anteriormente serão completamente excluídos do sistema. Em vez de desativar todas as funcionalidades, os utilizadores podem manter ativados apenas os necessários e bloquear outros bots para uma experiência personalizada.

No futuro, novas funcionalidades chamadas “Janela de IA”, que oferecerão uma experiência de navegação baseada em comandos, também serão adicionadas ao browser. No entanto, a empresa afirma que os utilizadores terão sempre o direito de regressar à experiência clássica do browser. Escolherão qual o modelo que o assistente suporta e o que a IA pode aprender.

Há mais novidade da Mozlla neste browser

A nova página de separadores apresenta também algumas inovações visuais e funcionais. O conteúdo sugerido é agora categorizado por tópicos como negócios, política ou atualidade. Os utilizadores podem seguir ou ocultar estas categorias. Com o novo design que se adapta ao tamanho do ecrã, podem ser apresentados mais cartões de conteúdo no ecrã. A opção de histórias patrocinadas no menu de definições foi movida para uma secção que descreve a missão da empresa de as apoiar.

Do lado do CSS, foram adicionadas novas funções para o posicionamento de âncoras. O suporte para leitores de ecrã em fórmulas matemáticas em PDFs também foi melhorado. A funcionalidade de cópia de segurança do Firefox está agora disponível para utilizadores do Windows 10. O suporte de service worker para WebGPU, o suporte de extensão RISC-V Zbb em determinadas configurações e as capacidades de telemetria para a aprendizagem de distribuições Linux também estão incluídos nesta atualização.

A nova atualização está disponível para download no site oficial para sistemas operativos Windows, macOS e Linux desde ontem, 24 de fevereiro. Os utilizadores podem instalá-la utilizando vários métodos, mas o recomendado é mesmo a normal atualização do browser, como sempre foi realizada.