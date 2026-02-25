Meta aposta na IA e gasta 60 mil milhões na AMD! Garante 10% da empresa

A IA está a moldar o mercado da tecnologia em várias frentes, desde as mais óbvias, até às mais indiretas, mas com igual impacto. Isso pode ser visto nos acordos estabelecidos entre várias gigantes do mercado e agora surgiu mais um. No mais recente negócio, a Meta aposta na IA e gasta 60 mil milhões na AMD e garante 10% da empresa.

Meta gasta 60 mil milhões na AMD

Num movimento que redefine o equilíbrio de poder no setor dos semicondutores, a Meta acaba de fechar um acordo histórico com a AMD. A empresa liderada por Mark Zuckerberg vai investir 60 mil milhões de dólares na aquisição de chips de inteligência artificial (IA) ao longo dos próximos cinco anos.

Mais do que um simples contrato de fornecimento, a parceria abre as portas para que a Meta se torne uma das principais acionistas da fabricante. Esta posição garante o direito de adquirir até 10% das ações da AMD através de bónus de subscrição.

Uma aposta clara para a IA

Este passo estratégico visa reduzir a dependência quase exclusiva da Nvidia, que tem dominado o mercado de GPUs para centros de dados. A Meta não se limitará a comprar hardware de prateleira. As duas empresas colaboraram no design da família de chips MI450, otimizada especificamente para tarefas de inferência — o processo onde modelos de IA respondem efetivamente às solicitações dos utilizadores.

A escala do acordo é impressionante até para os padrões de Silicon Valley. Lisa Su, CEO da AMD, sublinhou a importância desta colaboração durante o anúncio oficial, revelando que o contrato prevê o fornecimento de hardware equivalente a um consumo de energia de seis gigawatts. "Esta parceria coloca a AMD no centro de um dos maiores projetos de expansão de chips de IA do setor", afirmou a executiva, destacando que a transição começará já no segundo semestre de 2026.

Negócio garante 10% da empresa

Para a Meta, esta jogada garante o combustível necessário para as suas ambições no metaverso e nos modelos de linguagem de grande escala (LLM). Ao integrar bónus de subscrição para 160 milhões de ações a um preço simbólico, vinculados ao volume de compras, a tecnológica assegura uma posição de influência direta no seu fornecedor.

A reação do mercado foi imediata. Enquanto as ações da AMD dispararam mais de 6% após o anúncio, as rivais Nvidia e Broadcom registaram ligeiras quedas. Este cenário reflete a confiança dos investidores numa estratégia de diversificação que não só protege a Meta contra ruturas de stock, como também pressiona os preços num mercado altamente inflacionado pela febre da inteligência artificial.