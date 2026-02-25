PplWare Mobile

Meta aposta na IA e gasta 60 mil milhões na AMD! Garante 10% da empresa

· Inteligência Artificial 2 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. guilherme says:
    25 de Fevereiro de 2026 às 08:18

    Meta está a correr atrás do prejuízo pois todos os modelos chineses lançados nos últimos dias batem o seu modelo de AI e o modelo Grok do Musk.

    Modelos Chineses lançados:
    MiniMax M2.5 – Beijing Xiyu Technology
    Kimi 2.5 – Moonshot AI
    Qwen 3.5 – Alibaba Group
    Seed2.0 – ByteDance (TikTok)

    E ainda falta sair o DeepSeek V4 que está para ser lançado nos próximos dias, e os rumores dizem que bate todos os modelos americanos, por isso é normal que os Americanos andem fulos da vida com tanta empresa chinesa a conseguir ultrapassar as empresas americanas…

    Por isso não se admirem que as campanhas americanas de desinformação continuem nos próximos dias!

  2. says:
    25 de Fevereiro de 2026 às 09:24

    Estamos é lixados. Ou isto lhes corre bem (a todas) e nós saímos queimados, ou isto lhes corre mal (novamente a todas) e saímos todos queixados na mesma. É incrível com se deixa estas empresas fazer o que querem. Não aprendemos nada em 1929, em 1987, 2000, 2008… mas as grandes empresas aprenderam. Aprenderam a fazer dinheiro do nada e se a coisa correr mal estão sempre safos.

