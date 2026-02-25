“Uma tempestade de relâmpagos”: YouTuber ligou 400 baterias de automóvel em série!

Depois de publicar um vídeo com várias experiências realizadas com a quantidade absurda de corrente elétrica fornecida por 100 baterias de automóvel ligadas em série, um YouTuber, que se descreve como "cientista louco profissional", testou a proeza com 400!

Há uns anos, a lenda do YouTube "Styropyro", que reúne uma comunidade de mais de três milhões de subscritores, publicou um vídeo com várias experiências realizadas com a quantidade absurda de corrente elétrica fornecida por 100 baterias de automóvel ligadas em série.

Entretanto, conforme vinha a prometer aos seguidores, Drake Anthony lançou uma versão mais arrojada, com 400 baterias.

O YouTuber passou dois meses a ligar todas as centenas de baterias e, embora a voltagem da configuração final seja relativamente baixa, de 65 V, a corrente é impressionante.

Conforme descrito pelo Gizmodo, à medida que o vídeo avança, os picos de corrente alcançados por Anthony aumentam de forma constante, até ultrapassar regularmente os 150.000 amperes.

Para aqueles a quem o número possa não dizer grande coisa, Caso esse número não diga muito, Anthony explica que "um único disparo destas baterias é comparável a uma tempestade inteira cheia de relâmpagos".

Para quê tanta corrente?

Segundo a mesma fonte, é possível fazer "praticamente qualquer coisa" com a quantidade de corrente gerada pela experiência de Anthony.

O circuito foi concebido com um espaço que pode ser fechado por um objeto condutor preso entre dois blocos de madeira. Assim que o interruptor fecha, a corrente atravessa violentamente o objeto, continuando até que este:

Vaporize;

Seja consumido pelo calor;

Seja expelido do circuito pelos campos magnéticos que acompanham correntes desta magnitude.

Sobre este último tópico, a própria natureza do eletromagnetismo dita que uma corrente em movimento cria um campo magnético e, como estas experiências envolvem uma quantidade colossal de corrente em movimento, acabam por gerar campos magnéticos poderosos.

No vídeo, Anthony utiliza-os numa experiência em que faz implodir um tubo oco de cobre, causando problemas não apenas às suas câmaras, mas ao interruptor do circuito.

Uma vez que não é possível ir a uma loja comprar um interruptor capaz de suportar tanta corrente, Anthony constrói um, usando dois blocos de cobre com cerca de 30 kg cada.

Entretanto, grande parte do vídeo mostra Anthony a vaporizar vários metais, incluindo zinco, alumínio, cobre e ferro, e as imagens mostram enormes nuvens de plasma, explosões violentas e chuva de metal fundido a cair na área circundante.

Descansando os fãs, que comentam nos vídeos aleatoriamente publicados que é "bom vê-lo vivo", Anthony assegura que não aborda nada "potencialmente perigoso sem compreender totalmente e mitigar os riscos envolvidos".

Além de sustentar que não é alguém que procura o risco, destaca o absurdo de ter de dizer às pessoas para não tentarem as suas experiências em casa, uma vez que "até uma única bateria de automóvel pode causar sérios danos se algo correr muito mal".

Veja o vídeo completo e deixe-se impressionar pelo desafio: