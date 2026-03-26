OpenAI abandona a ideia de lançar um chatbot para adultos

A OpenAI decidiu interromper o desenvolvimento do seu chatbot para adultos, optando por focar os seus recursos em ferramentas de produtividade e na segurança dos utilizadores.

O cancelamento inesperado do Citron mode da OpenAI

A OpenAI confirmou recentemente ao Financial Times que abandonou, sem data de retoma prevista, os planos para lançar um chatbot com conteúdo erótico. Este projeto, conhecido internamente como "Citron mode", tinha sido anunciado em outubro de 2025 e deveria ter chegado ao mercado no final do ano passado.

Contudo, após vários adiamentos motivados por profundos dilemas éticos, a empresa decidiu arquivá-lo. Este é o segundo grande revés da tecnológica numa única semana, ocorrendo logo após o anúncio do encerramento definitivo do gerador de vídeo Sora.

De acordo com fontes próximas da empresa, a OpenAI enfrentou sérias dificuldades na fase de treino do modelo. O principal entrave residiu na complexidade de criar uma inteligência artificial (IA) capaz de gerar diálogos sensuais sem cruzar a linha para comportamentos ilegais ou altamente perturbadores.

Remover tendências para conteúdos proibidos em modelos que, anteriormente, foram programados para evitar qualquer interação explícita revelou-se uma tarefa técnica muito mais árdua do que o inicialmente antecipado.

Foco na produtividade e investigação

Oficialmente, a empresa justifica esta suspensão com a necessidade de realizar mais estudos a longo prazo sobre o impacto emocional das conversas eróticas nos utilizadores. A OpenAI admite que ainda não existe evidência empírica suficiente sobre os riscos de dependência afetiva entre seres humanos e sistemas de IA.

Assim, a prioridade imediata da organização passa a ser o aperfeiçoamento de ferramentas de trabalho essenciais, como assistentes de programação, abandonando o que classificam agora como "missões secundárias" que poderiam dispersar o foco da tecnológica.

A ideia de introduzir funcionalidades para adultos surgiu num contexto de implementação de novos controlos parentais no ChatGPT. Na altura, o CEO Sam Altman afirmou que seria possível relaxar as restrições de segurança de forma responsável.

No entanto, o clima de tensão agravou-se com as polémicas envolvendo o modelo Grok, da concorrente xAI, que facilitou a criação de deepfakes. Além disso, a saída de funcionários de alto escalão - que defendem que a IA não deve substituir as conexões humanas genuínas - pesou significativamente na decisão final da administração.

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