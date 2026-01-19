IA está a criar “cretinos digitais”? Professores do Ensino Superior pedem proibição

A utilização de Inteligência Artificial (IA) no ensino superior está a gerar um debate intenso em Portugal. Tudo porque um grupo de professores universitários e do ensino politécnico subscreveu recentemente um manifesto que pede a suspensão (ou mesmo a proibição) do uso de ferramentas de IA generativa nas universidades.

Os docentes alertam para os riscos associados ao uso indiscriminado destas tecnologias nos processos de ensino-aprendizagem, defendendo que a IA pode comprometer o desenvolvimento do pensamento crítico, da autonomia intelectual e da capacidade de escrita dos estudantes.

Ensino Superior: Alunos convertidos em cretinos digitais

Uma das expressões mais polémicas do manifesto refere-se à possibilidade de os alunos se tornarem “cretinos digitais”, dependentes de sistemas automatizados para tarefas que deveriam estimular a reflexão, a criatividade e o raciocínio próprio.

Entre as principais preocupações levantadas estão:

A facilitação da fraude académica e do plágio

A dificuldade em distinguir trabalhos originais de conteúdos gerados por IA

A degradação da avaliação académica tradicional

A perda de competências fundamentais na formação superior

Para os subscritores, o ensino superior deve continuar a ser um espaço de produção intelectual humana, onde a tecnologia é um apoio e não um substituto do esforço cognitivo.

Proibir ou regular? O dilema da IA na academia

Apesar do tom crítico, o tema está longe de gerar consenso. Muitos especialistas defendem que proibir a IA não é realista, sobretudo num contexto em que estas ferramentas já fazem parte do quotidiano profissional e académico.

O Ministro da Educação, Fernando Alexandre, já veio defender a adaptação das escolas ao uso da Inteligência Artificial.