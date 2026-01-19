iPhone 17 domina o mercado premium na China e supera concorrentes locais

A Apple deu um golpe certeiro no mercado chinês, ao vender mais iPhone 17 do que todos os smartphones de topo das principais marcas locais juntos, em apenas alguns meses.

Resumo do desempenho de vendas

A série iPhone 17 da Apple, que inclui os modelos iPhone 17, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, está a alcançar resultados expressivos no mercado chinês.

Dados partilhados pelo tipster Ice Universe indicam que, até à segunda semana de janeiro de 2026, foram vendidas cerca de 17,27 milhões de unidades na China desde o lançamento em setembro de 2025, um período inferior a quatro meses.

Esta marca coloca a Apple muito à frente de fabricantes locais como Xiaomi, Huawei, Oppo e Vivo, cuja soma de vendas de flagships fica bastante abaixo desse total.

Comparação com concorrentes

Conforme os números divulgados, a Xiaomi 17 Series vendeu cerca de 3,08 milhões de unidades, a série Huawei Mate 80 alcançou 2,06 milhões, enquanto Vivo e Oppo registaram 1,16 milhões e 0,91 milhões respetivamente.

Os dados, embora não oficiais, sugerem que a Apple vendeu mais iPhones 17 em menos de quatro meses do que todos os principais modelos chineses combinados no mesmo período.

Razões para o sucesso

O forte desempenho na China tem sido atribuído a vários fatores. Entre eles, destaca-se uma atualização mais significativa do modelo base do iPhone 17, que atraiu mais consumidores no segmento premium, e mudanças de design nos modelos Pro, que podem ter reforçado o apelo junto dos utilizadores com preferência por aparelhos topo de gama.

Outros relatórios do mercado chinês confirmam que a série iPhone 17 tem tido uma procura robusta em diversos momentos de vendas, incluindo festivais como o Singles Day (dia dos solteiros) e eventos promocionais, onde ajudou a Apple a manter ou ganhar quota em segmentos específicos.

Embora marcas chinesas continuem competitivas, especialmente em segmentos de gama média, a preferência por iPhones premium permanece forte neste mercado.

Perspetivas futuras

O desempenho da Apple com o iPhone 17 renova expectativas de liderança da marca no segmento premium na China, um mercado historicamente dominado por fabricantes locais.

A questão que fica é até que ponto a Apple manterá este ritmo face ao lançamento de novos modelos concorrentes e à evolução das preferências dos consumidores chineses ao longo de 2026.