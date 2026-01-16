É de Lisboa? Cinemateca vai mostrar como se projeta um filme em película!

Com o crescimento das plataformas de streaming, o cinema passou, em muitos contextos, para um segundo plano no que diz respeito ao consumo tradicional de filmes. Neste cenário, contudo, a Cinemateca Portuguesa decidiu responder aos curiosos nostálgicos, e vai mostrar como se projeta um filme em vários formatos de película, com explicações de um projecionista.

A facilidade de acesso, a variedade de conteúdos e a possibilidade de ver filmes e séries em qualquer momento alteraram profundamente os hábitos do público, reduzindo a frequência das idas ao cinema e transformando a experiência coletiva numa vivência muito mais individual.

Esta mudança resultou numa redefinição da própria indústria, que passou a adaptar-se a novos modelos de distribuição e financiamento.

Ainda assim, considerando o encanto que ainda reside na velha forma de entregar cinema, José Martins, um dos sete projecionistas da Cinemateca Portuguesa, "sairá do anonimato da cabine para explicar as diferenças de cada formato e respetivas máquinas".

"Projetar filmes como se fazia nos primórdios"

Na sessão, a realizar-se no sábado, em Lisboa, vão estar instalados quatro projetores diferentes e serão mostrados os seguintes títulos:

"O regador regado" e "Barca saindo do porto", dois filmes de Louis Lumière, de 1895;

"Pluto na terra das tulipas" (1946), de Charles A. Nichols;

"Proposal to Project in 4:3" (2016), de Viktoria Schmid.

A estes juntar-se-ão dois filmes curtos portugueses: "O Caldo da Pedra" (1976), de Artur Correia, e "Hoje estreia" (1967), de Fernando Lopes.

Ao longo dos mais de cem anos do cinema, os filmes foram existindo em diferentes formatos de película: 70 mm (milímetros), 65 mm, 35 mm, 17.5 mm, 16 mm, 9,5 mm, 8 mm e outros mais experimentais.

Escreveu a Cinemateca, numa nota, explicando que a cada um correspondem diferentes máquinas.

A iniciativa deste sábado faz parte do ciclo "Uma Cinemateca em Chamas - Histórias de Projeção e Projecionistas", que a Cinemateca Portuguesa programa, este mês, lembrando que, "com a digitalização e automatização das salas, a figura do projecionista quase desapareceu dos cinemas comerciais".

Este ciclo inclui, também, filmes escolhidos pelos projecionistas da Cinemateca e conta com uma exposição documental, iconográfica e de aparelhos de projeção, intitulada "Project", patente até junho.