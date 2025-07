Com o calor que se faz sentir no nosso país, é fundamental estarmos atentos às informações, de organismos credíveis, no que diz respeito a fogos rurais. Já ouviu falar na plataforma SIFoR?

O SIFoR – Sistema de Informação de Fogos Rurais – é um sistema português que centraliza e gere a informação relativa aos incêndios rurais, permitindo a recolha, tratamento, análise e partilha de dados entre entidades responsáveis pela gestão florestal, proteção civil e segurança.

Este sistema permite gerir, monitorizar e disponibilizar informação relativa aos fogos rurais em Portugal, para apoio à decisão estratégica, operacional e tática, bem como para a elaboração de relatórios estatísticos e cumprimento de diretivas nacionais e europeias.

Portal Público do SGIFR

O Portal Público do SGIFR é um sítio aberto ao público, onde se pretende reunir informação fidedigna relativa aos fogos rurais com interesse para o cidadão e para os órgãos de comunicação social. Atualmente, o portal inclui a seguinte tipologia de informação:

Informação sobre o SGIFR , as Comissões de Gestão Integrada de Fogos Rurais e os Instrumentos de Planeamento;

, as Comissões de Gestão Integrada de Fogos Rurais e os Instrumentos de Planeamento; Noticias (de entidades nacionais, regionais, sub-regionais e municipais);

(de entidades nacionais, regionais, sub-regionais e municipais); Entrevistas e artigos de opinião ;

; Conteúdos de comunicação e sensibilização , nomeadamente no âmbito da campanha Portugal Chama;

, nomeadamente no âmbito da campanha Portugal Chama; Informações relevantes (Avisos, Alertas, Declaração de Situações de Alerta, Contingência e Calamidade, Ativação de Planos de Emergência, etc.);

(Avisos, Alertas, Declaração de Situações de Alerta, Contingência e Calamidade, Ativação de Planos de Emergência, etc.); Pontos de situação dos programas de ação do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (PNGIFR);

Avisos de apoio ao financiamento direcionados para os fogos rurais;

direcionados para os fogos rurais; Ocorrências ativas e divulgação do Perigo de Incêndio Rural por concelho ;

; Base de conhecimento do SGIFR, reunindo manuais de procedimentos, estudos, relatórios, artigos científicos, legislação, etc.

Em termos gerais o SIFOR assegura a integração de informação de múltiplas entidades, públicas e privadas, que têm um papel ativo nos fogos rurais, incluindo a AGIF, a ANEPC, o ICNF, o IPMA, a DGT, a GNR, as Forças Armadas, a IP, etc

O GeoSIFOR é um Visualizador de Informação Geográfica que coloca à disposição de todos os utilizadores, autenticados ou não, um conjunto de ferramentas úteis para consumir e produzir informação geográfica. Permite, também, de forma simples e ágil, pesquisar no Catálogo de Serviços da PLIS e no Catálogo do Sistema Nacional de Informação Geográfica (SNIG), possibilitando o acesso a múltiplas fontes de informação e facilitando a análise e integração de dados, incluindo informação local.

O acesso à informação do catálogo da PLIS depende da natureza atribuída a cada camada pela entidade produtora de informação (acesso público ou reservado) e do tipo de utilizador do Visualizador (anónimo ou autenticado).

Sistema de Informação de Fogos Rurais